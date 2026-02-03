Çanakkale'de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyeleri arttı.

Çanakkale'de 2025 yılında yaz aylarının kurak geçmesi, kış aylarının ise yeterli yağışı alamaması sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 1 aydır devam eden yağışlarla birlikte yükselişe geçti.

Son yağışlar yüzleri güldürdü! Çanakkale'ye barajlardan iyi haber

ATİKHİSAR BARAJI YÜZDE 75'E ULAŞTI

Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, son yağmur ve kar yağışıyla birlikte yüzde 75'e yükseldi.

Öte yandan, Çanakkale'de bulunan diğer barajlardaki su seviye Ayvacık Barajı yüzde 81, Bakacak Barajı yüzde 34, Bayramdere Barajı yüzde 49, Zeytinliköy Barajı yüzde 71, Taşoluk Barajı yüzde 20, Tayfur Barajı yüzde 22 ve Umurbey Barajı yüzde 76 olarak ölçüldü.

