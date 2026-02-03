TOKİ kura takvimi yakından takip edilmeye devam ediyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde yapılacak konutların kura çekimleri aralık ayından itibaren devam ederken, TOKİ her hafta öncesinde güncel takvimi duyuruyor. Peki takvime göre, yarın hangi illerde TOKİ kura çekilişi yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için kura çekimleri ocak ayından bu yana devam ediyor. Güncel kura takvimi ise her hafta kamuoyuyla paylaşılıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı.

TOKİ 4-9 ŞUBAT KURA TAKVİMİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirmişti.

Yeni haftanın takvimine göre, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.

6 ŞUBAT'TA ANMA TÖRENİ YAPILACAK?

Öte yandan Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla "Türkiye'min Gücüne Bak" temalı anma töreninde yapılacak.

Törende deprem şehitleri Kur'an tilaveti ve dualarla anılacak.

