Acımasız bir ‘akran’ dehşeti daha: Saçlarından sürükledi, yüzünü yumrukladı
Bolu’da yaşları 15 olan kız grubu arasında çıkan tartışmanın görüntüleri ‘Pes’ dedirtti. Bir parkta toplanan kız grubu, kendilerinden yaşça küçük öğrencilerin yolunu kesti, darp etti. Saç başa öğrencileri darp edenlere, diğer kızların tezahürat yaparak kışkırtma yapması ise tüyler ürpertti.
- 8 Ocak'ta Bolu'daki Canip Baysal Ortaokulu çevresinde akran zorbalığı yaşandı.
- 15-16 yaşlarındaki bir kız grubu, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi.
- İstekleri karşılanmayınca öğrencileri saçlarından sürükleyerek darp ettiler ve bu anları videoya kaydettiler.
- Darp edilen öğrenciler aileleriyle şikayetçi oldu ve darp raporu aldı.
- Olaya karışan 4 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı.
Son aylarda akran zorbalığının ardı arkası kesilmezken, zorbalığın son adresi ise Bolu oldu. 8 Ocak tarihine ait görüntülerde, Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana gelen kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİ
15-16 yaşlarındaki bir kız grubu, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencileri sıkıştırdı. İddiaya göre bu kız grubu, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. İstekleri karşılanmayan kız grubu, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü. Kızlar, öğrencileri saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti.
Dövülerek öldürülen paramedik Hamit Aras'ın duruşmasında yürek yakan anlar! Acılı anne görüntüleri izlemeye dayanamadı
DEHŞETİ VİDEOYA KAYDETTİLER
Bir grup öğrencileri darp ederken bazıları ise o anları tezahüratlar eşliğinde cep telefonu ile videoya kaydetti. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar, yürek sızlattı.
DARP RAPORU ALDILAR
Dehşeti yaşayan öğrencilerin durumu ailelerine bildirmelerinin ardından aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi.
4 ÇOCUK HAKKINDA İŞLEM
Akran şiddetine maruz kalan öğrenciler, ifadelerinde aynı grup tarafından takip edildiklerini de söyledi. Olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.