Bolu’da yaşları 15 olan kız grubu arasında çıkan tartışmanın görüntüleri ‘Pes’ dedirtti. Bir parkta toplanan kız grubu, kendilerinden yaşça küçük öğrencilerin yolunu kesti, darp etti. Saç başa öğrencileri darp edenlere, diğer kızların tezahürat yaparak kışkırtma yapması ise tüyler ürpertti.

Son aylarda akran zorbalığının ardı arkası kesilmezken, zorbalığın son adresi ise Bolu oldu. 8 Ocak tarihine ait görüntülerde, Canip Baysal Ortaokulu çevresinde meydana gelen kavga saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİ

15-16 yaşlarındaki bir kız grubu, okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencileri sıkıştırdı. İddiaya göre bu kız grubu, ortaokul öğrencilerinden zorla para istedi. İstekleri karşılanmayan kız grubu, küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü. Kızlar, öğrencileri saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti.

DEHŞETİ VİDEOYA KAYDETTİLER

Bir grup öğrencileri darp ederken bazıları ise o anları tezahüratlar eşliğinde cep telefonu ile videoya kaydetti. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar, yürek sızlattı.

DARP RAPORU ALDILAR

Dehşeti yaşayan öğrencilerin durumu ailelerine bildirmelerinin ardından aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi.

4 ÇOCUK HAKKINDA İŞLEM

Akran şiddetine maruz kalan öğrenciler, ifadelerinde aynı grup tarafından takip edildiklerini de söyledi. Olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.

