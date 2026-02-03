Antalya’daki otobüs faciasından yaralı olarak kurtulan Yağız Oğuz, dehşete dair bilinmeyenleri anlattı. Kaza öncesinde şoför ile yaptığı sohbeti anlatan Oğuz “Şoför yeni başlamış 4’üncü günüymüş, yolu bilmediği belliymiş, o kavşağı bilmeden süratle girdi" dedi.

Antalya’da şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 10 kişi, memleketlerinde tek tek defnedilirken, kazaya dair yeni detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor. Şoförün de hayatını kaybettiği kazadan yaralı kurtulan Eskişehirli Yağız Oğuz, korku dolu anları anlattı.

Kazayı sol ayak bileğindeki çatlaklarla atlatan Oğuz, otobüste en arka koltukta oturduğunu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve kaza esnasında uyuduğunu söyledi.

“UZUVLARI KOPANLAR VARDI”

Mola verdikten 15 dakika sonra kazanın meydana geldiğini belirten Oğuz şunları söyledi:

Antalya'da durduk, mola verdik. Ardından 15 dakika geçtiğinde bu kaza gerçekleşti çok aniydi. Ben uyuyordum, o sıra uyandım. Kendimi montları koyduğumuz yere sıkıştırarak kurtardım. Otobüs çok karışık, çok kötüydü uzuvları kopanlar vardı, çığlık sesleri kötüydü. Otobüsten ben kendim çıkabilirdim. Kendimle beraber yanımda uzvu kopan bir arkadaş vardı. Onu çıkardım. Küçük kız çocuğu vardı, onu çıkardım. Sonrasında kendi yaramın farkına vardım, ayağımı benim otobüsün dışında kaldı ezildi, çatlağım var.

“YENİ BAŞLAMIŞ 4’ÜNCÜ GÜNÜYMÜŞ”

Yol üzerinde verilen bir molada kaza yapan şoför İzzet Karaağaç ile sohbet ettiğini söyleyen Oğuz, şoförde bir uyku halinin olmadığını belirterek şunları anlattı:

Şoför rahmetli oldu. Yeni başlamış şoför bu arada. Yeni başlamış 4’üncü günüymüş. Diğer kazazedelerle konuştum, yolu bilmediği belliymiş. Sisli bir yol vardı bir de. O kavşağı bilmeden o süratle girdi. Şoförü göremedim. Fakat hızlı olduğunu diğer görenler söylüyor. Tecrübesizdi sanırım yani yeni başlamıştı ama bilmiyorum. Kendisiyle de oturduğumuz mola yerinde sohbet ettik. Kütahyalıydı kendisi. Uykulu gibi gözükmüyordu. Gayet iyiydi ama süratliydi.

