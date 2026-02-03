Aynı firma aynı yer! Antalya'da ölüme 2’nci davetiyeye jet ceza
Antalya’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi ise yaralanmıştı. Korkunç kazayı yapan otobüs firmasına ilişkin bir skandal daha ortaya çıktı. Aynı firmaya ait bir başka otobüsün yağışlı havada fazla hız yaptığı için ceza aldığı öğrenildi.
- Otobüs kazası Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi.
- Otobüs yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı, ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklendi.
- Sürücü hız ihlali yaptı ve yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatı bulunmuyordu.
- Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde trafik idari para cezası uygulandı.
- Kazadan sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.
- Soruşturma için 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Birkaç gün önce Antalya-Burdur Karayolu'nda bir yolcu otobüsü şarampole devrilmiş, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı firmaya ait bir başka otobüsün yağışlı havada hızla ilerlediği anlar sosyal medyada tepki toplamıştı.
AYNI GÜZERGAH
Yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin, 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildiği öğrenilmişti. Korkunç görüntüler sonrasında sürücüye ceza kesildi.
EMNİYET KEMERİ DE YOK
Burdur Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığını belirledi.
SÜRÜCÜYE CEZA
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulandı.
NELER OLMUŞTU?
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler Mahallesi’nde sabah saat 10.30 sıralarında yolcu otobüsü, önce yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı, ardından yan yatarak yaklaşık 90 metre sürüklendi. Otobüsün 15 metrelik şarampole devrilmesinin ardından çok sayıda yolcu yaralandı.
“ŞOFÖR ÇOK HIZLI GELİYORDU”
Otobüse Isparta'da binen yolcu Ahmet Kodaz dehşet anlarını şöyle anlattı: Isparta'dan Antalya'ya geliyorduk. Yolda zaten çok fazla sis vardı. Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralıların tedavisi sürerken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Hurdaya dönen otobüs, vinçler yardımıyla çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı.