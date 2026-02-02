Antalya-Isparta Karayolu'nda 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından aynı firmaya ait bir başka otobüsün, aynı güzergahta, yağışlı ve kaygan yolda yüksek hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya-Isparta Karayolu’nda dün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının yankıları devam ederken, aynı güzergâhta kaydedilen yeni görüntüler kamuoyunda endişeye neden oldu.

Kazaya karışan firmaya ait bir başka otobüsün, olumsuz hava koşullarına rağmen yüksek hızla ilerlediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAĞMURDA HIZ KESMEDİ

Edinilen bilgilere göre görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında, ölümcül kazanın meydana geldiği noktaya oldukça yakın bir bölgede kayda alındı. Yağmur nedeniyle yolun kaygan olduğu anlarda otobüsün hız kesmeden ilerlemesi dikkat çekti.

"110'LA GİDİYORUZ, YETİŞEMİYORUZ"

Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek aracının hızının yaklaşık 110 kilometre olduğunu, buna rağmen otobüse yetişemediklerini ifade etti. Vatandaşın, "110'la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz" sözleri videoda yer aldı.

