Yarın yaklaşık 11 saat sürmesi beklenen karaciğer nakli operasyonuna gireceğini belirten oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

Uzun süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, nakil ameliyatı öncesinde Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Kandil gecesinde yaptığı paylaşımda tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Özkan, hastalığının son aşamasına geldiğini duyurdu ve süreçle ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

YARIN AMELİYAT OLACAK

Yarın yaklaşık 11 saat sürecek olan karaciğer nakli ameliyatı öncesinde sevenlerine seslenen Özkan, “Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum” ifadeleriyle hem sakinliğini hem de inancını paylaştı.

Özkan, bu zorlu süreçte kendisine yeni bir kardeş kazandığını da belirterek, Salih'in artık sadece bir yol arkadaşı değil, canından bir parça olduğunu ifade etti.

Ameliyat sürecinde desteklerini esirgemeyen kardeşleri Umut ve Alper Özkan’a teşekkür eden oyuncu, sağlık ekibine de minnettarlığını dile getirdi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da özel teşekkür eden Özkan, sevenlerine “Dualar benim muhafızım oldu” diyerek duygusal veda mesajını sonlandırdı.

Ufuk Özkan'dan ameliyat öncesi duygusal mesaj: Hiçbir korkum yok, hazırım

"DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU"

Özkan, uzun mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar,

Öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum.

Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça kardeşimdir.

Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular.

Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım.

Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum.

Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim.

Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum.

Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın.

Dualar benim muhafızım oldu.

Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır."

Haberle İlgili Daha Fazlası