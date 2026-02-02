Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Kocaeli’de attığı harika golle birlikte son 7 deplasman maçında gol katkısı yapmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde Marco Asensio, takımının ilk golünü kaydetti.

SERİYİ 7 MAÇA TAŞIDI

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Talisca’dan aldığı pasla ceza yayı önünden vuruşunu yapan Asensio, topu filelere gönderdi. Deneyimli oyuncu son haftalarda takımına hücumda önemli katkılar sağlarken, üst üste 7 deplasman maçında gol veya asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu süreçte Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçlarında gole imza atarken, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kocaelispor’a karşı gol pası verdi.

İspanyol futbolcu Süper Lig’de bu sezon 15’i ilk 11 olmak üzere görev yaptığı 16 maçta 9. golüne ulaştı.

BAŞKAN SARAN AYAKTA ALKIŞLADI

Asensio, 88. dakikada yerini Yiğit Efe Demir’e bırakırken oyundan çıktığı esnada Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ayakta alkışladı.

"EN ÖNEMLİ GOLÜM, SON ATTIĞIM GOLDÜR"

"Rize'deki gol mü, buradaki gol mü daha güzel kendisine göre?" sorusunu cevaplayan Asensio, "Bana göre de buradaki gol daha güzeldi. Benim için en önemli golüm, son attığım goldür. Zor bir stadyumda oynadık, iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir 3 puan aldık ve savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şampiyonlukla yarışıyla ilgili konuşan Marco Asensio, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmenin çok önemli olduğunu biliyorduk. Bunu da başardık. Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası