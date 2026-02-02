Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kocaelispor'a konuk olduğu müsabakada, sarı lacivertlilerin golünün ardından ortalık karıştı. Fenerbahçeli futbolcuların sevindiği esnada, tribünlerden atılan yabancı maddeler 3 isme isabet etti. Sarı lacivertli ekipte Guendouzi, En Nesyri ve Musaba acı içinde yer kalırken Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç ise itirazları nedeniyle ihraç edildi.

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı müsabakada sarı lacivertli takımın golünün ardından olay çıktı.

ASENSİO'DAN ENFES GOL

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı enfes golle Kocaelispor deplasmanında 1-0 öne geçti.

YABANCI MADDE İSABET ETTİ

Sarı lacivertli futbolcular, bu golü kenarda kutladığı sırada tribünlerden atılan yabancı madde Matteo Guendouzi, Youssef En Nesyri ve Anthony Musaba'ya isabet etti. Fransız futbolcu Guendouzi, kısa süren tedavinin ardından sahaya döndü.

EMİR YOLAÇ İHRAÇ EDİLDİ

Golün ardından saha bir anda karışırken Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Yolaç, kırmızı kartla ihraç edildi. Kocaelispor'dan Linetty ise sarı kart gördü.

