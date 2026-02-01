Birçok kişi günlük yaşamında baş ağrısından kalp rahatsızlıklarına kadar pek çok sorun için ilaç kullanıyor. Ancak bazı ilaçlar var ki yanlış dozda alındığında, uzun süre kontrolsüz kullanıldığında ya da başka ilaç ve takviyelerle birlikte tüketildiğinde doğrudan hayati tehlike oluşturabiliyor. Uzmanlara göre bu ilaçların bazıları neredeyse her evde bulunuyor. Yanlış kullanım halinde ağır kanamalardan kalıcı hasara, hatta ölüme kadar varan sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşte yanlış kullanıldığında resmen ölüme neden olabilen ve evinizde bulunma ihtimali yüksek olan ilaçlar...

KAN SULANDIRICILAR HAYATİ RİSK TAŞIYABİLİYOR Eczacı Ian Budd’a göre en yüksek risk grubunda yer alan ilaçların başında kan sulandırıcılar geliyor. Bu ilaçlar, pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla kalp krizi ve felç riski bulunan hastalara reçete ediliyor. Düzensiz kalp ritmi, kalp hastalığı, geçirilmiş felç ve atriyal fibrilasyon gibi durumlarda yaygın olarak kullanılıyor. Ancak kan sulandırıcılar yanlış kullanıldığında beyin ve mide başta olmak üzere vücutta ciddi iç kanamalara yol açabiliyor. Uzmanlar, bu ilaçları kullanan kişilerin darbe alma riski bulunan aktivitelerden uzak durması gerektiğine değindi. Temaslı sporlar, kesici alet kullanımı ve ıslak tıraş gibi durumlar kanama riskini artırabiliyor. Şiddetli kanama halinde acil tıbbi müdahale gerekiyor.

ANTİDEPRESANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN RİSKLER Antidepresanlar, orta ve ağır depresyon tedavisinde yaygın şekilde kullanılıyor. Ancak hafif depresyon vakalarında genellikle tercih edilmiyor. Ian Budd, özellikle bazı antidepresan türlerinin genç yaş grubunda intihar düşüncelerini artırabildiğine dikkat çekti. Araştırmalar, bu ilaçların bazı kişilerde ruh hali düzelmeden önce enerjiyi artırabildiğini, bunun da intihar düşüncesi olan bireyler için risk oluşturabildiğini gösteriyor. Bu risk özellikle genç hastalarda daha belirgin görülüyor. Buna rağmen, birçok bilimsel çalışma antidepresanların doğru şekilde ve doktor kontrolünde kullanıldığında intihar riskini azalttığını ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ilaçlara başlanmadan önce mutlaka hekim görüşü alınması ve doz talimatlarına uyulması gerekli.

BURUN SPREYLERİ BAĞIMLILIK VE KALICI HASAR RİSKİ TAŞIYOR Uzun yıllardır eczacılık yapan Ian Budd’a göre tehlike barındıran bir diğer yaygın ürün burun açıcı spreyler. Bu spreylerin uzun süre kullanılması bağımlılığa neden olabiliyor ve burun dokularında kalıcı hasar bırakabiliyor. Burun tıkanıklığı giderici spreylerin çoğunda bir haftadan uzun süre kullanılmaması gerektiği uyarısı yer alıyor. Sürenin aşılması durumunda burundaki damarlar ilaca bağımlı hale geliyor ve sprey bırakıldığında tıkanıklık daha da şiddetleniyor. Aşırı kullanım; baş ağrısı, görme bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve nöbet gibi ciddi belirtilerle kendini gösterebiliyor

İLAÇ YAN ETKİLERİ HAYATİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİYOR İlaçların yan etkileri yalnızca yanlış kullanımda değil, bazı gıdalarla veya başka ilaçlarla etkileşim sonucu da ortaya çıkabiliyor. İlacın ani kesilmesi, doz hataları veya kötüye kullanım ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Yaygın yan etkiler arasında mide bulantısı, baş dönmesi, kabızlık, ishal, uyku problemleri, baş ağrısı ve ağız kuruluğu bulunuyor. Daha ağır vakalarda ise yaşamı tehdit eden durumlar, kalıcı sakatlık, böbrek yetmezliği, ciddi cilt reaksiyonları ve ölüm riski görülebiliyor.

