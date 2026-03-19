UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Victor Osimhen şoku yaşandı.

KOLUNA DARBE ALDI

Anfield'daki dev maça ilk 11'de başlayan Nijeryalı yıldız, Ibrahima Konate ile giriştiği ikili mücadele esnasında koluna darbe aldı ve sakatlandı.

OSIMHEN DEVAM EDEMEDİ

Koluna bandaj yapılan Osimhen, ilk devrede kendini denese de ikinci yarıya çıkamadı. Maça devam edemeyen Osimhen'in yerine ikinci yarının başında Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang oyuna dahil oldu.

İLK 20 DAKİKADA 4 İSİM PROBLEM YAŞADI

Öte yandan, Galatasaray'da mücadelenin ilk 20 dakikada bölümünde 4 futbolcu sakatlık problemi yaşadı. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen, Lucas Torreira, Mario Lemina ve Sacha Boey sakatlık yaşayan oyuncular oldu.

REKORU EGALE ETMEK İSTİYORDU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmak için sahadaydı.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek istiyordu.

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası