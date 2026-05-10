Muğlaspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup final maçında karşılaştığı Elazığspor'u, normal ve uzatma süresi golsüz sona eren maçta penaltılarla mağlup etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup final karşılaşmasında Muğlaspor ile Seza Çimento Elazığspor, 1. Lig bileti için karşı karşıya geldi.

MUĞLASPOR 1. LİG'E YÜKSELDİ

Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan müsabakanın normal ve uzatma süresi golsüz eşitlikle son buldu. Penaltılara giden maçta rakibini mağlup eden Muğlaspor, adını 1. Lig'e yazdırdı.

Elazığspor - Muğlaspor

ELAZIĞSPOR'UN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Sezon başında kadrosunu güçlendiren Elazığ temsilcisi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

Normal sezondaki 36 maçta 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan takım, topladığı 69 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off ilk turunda Adana 01 FK'yi eleyen Elazığspor, finalde Muğlaspor ile eşleşti.

Cumhuriyet Meydanı

BİNLERCE TARAFTAR, DEV EKRANDA MAÇI İZLEDİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup final maçında Elazığspor Bursa'da Muğlaspor ile karşılaşırken, Elazığ'da binlerce taraftar, meydana kurulan dev ekran karşısına geçti.

Binlerce taraftarlar takımlarına destek olmak için Elazığ'dan Bursa'ya giderken, kentte kalan vatandaşlar da Cumhuriyet Meydan'ına akın etti. Elazığ Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu. Elazığlı binlerce taraftar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip ediyor.

