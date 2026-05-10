Kanarya Adaları açıklarında demirleyen MV Hondius yolcu gemisinde hantavirüs salgını nedeniyle tahliyeler sürerken, Fransa Başbakanı Lecornu ülkeye dönen yolculardan birinde hastalık semptomları görüldüğünü açıkladı.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında demirleyen MV Hondius adlı yolcu gemisinde yaşanan hantavirüs salgınına ilişkin tahliye operasyonu devam ediyor. Arjantin’den başlayarak Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye uzanan rotada ilerleyen ve çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol yolculardan oluşan gemide 140’tan fazla kişi bulunuyordu.

Hollanda bayraklı lüks gemide salgın nedeniyle daha önce 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tahliye süreci İspanya’nın Tenerife Adası’ndaki Granadilla Limanı üzerinden yürütülüyor. Yolcuların bir kısmı Tenerife’den Madrid’e, oradan da askeri hastanelere götürülürken, bazı grupların ise doğrudan Avrupa ülkelerine tahliye edildiği bildirildi.

MV Hondiusta hantavirüs krizi büyüyor! Fransadan semptom açıklaması

5 YOLCUDAN BİRİNDE SEMPTOMLAR VAR

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 Fransız yolcudan birinde hantavirüs semptomlarına rastlandığını açıkladı. Lecornu, söz konusu kişinin sıkı izolasyon altında gözlem altına alındığını, diğer yolcuların da sağlık kontrollerinden geçirildiğini belirtti.

Fransız yetkililer, yolcuların hastanede 72 saat gözetim altında tutulacağını, ardından 45 günlük karantina sürecinin uygulanacağını açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı ise tahliyenin aşamalı şekilde sürdüğünü, yolcuların 5’er kişilik gruplar halinde gemiden alınarak farklı ülkelere sevk edildiğini bildirdi. Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD vatandaşlarının da tahliye planı kapsamında olduğu ifade edildi.

Gemide kalan yaklaşık 30 mürettebatın ise Hollanda’ya doğru seyir halinde olacağı belirtildi. Uluslararası sağlık ekipleri, salgının yayılmasını önlemek için operasyonun sıkı kontrol altında yürütüldüğünü vurguluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası