İngiliz basınına göre Pakistan ve Keşmir meseleleri nedeniyle bir yıldır Hindistan’ın Türk şirketlerine uyguladığı 'örtülü boykot', küresel ticaret yollarının tıkanmasıyla sona eriyor. ABD-İran gerilimi sonrası IMEC projesi belirsizliğe giren Hindistan, Türkiye’nin merkezinde yer aldığı 'Orta Koridor'a dahil olmak için Ankara’ya davette bulundu.

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) haber sitesinin özel haberine göre, Pakistan ve Keşmir meseleleri nedeniyle bir yıldır kopma noktasına gelen Hindistan-Türkiye ilişkilerinde "temkinli bir normalleşme" süreci başladı.

Bölgesel ticaret yollarının değişmesi ve dev projelerin belirsizliğe girmesi, iki dev ekonomiyi yeniden masaya oturmaya itti.

İngiliz basını duyurdu: Hindistan Türkiye'ye mecbur kaldı: Ankaraya sürpriz davet!

PAKİSTAN GERİLİMİ İLİŞKİLERİ DONDURMUŞTU

Geçtiğimiz yıl Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren askeri gerilimde Ankara'nın Pakistan'a verdiği açık destek, Yeni Delhi ile köprülerin atılmasına neden olmuştu. Hindistan medyasında Türkiye aleyhine çıkan haberlerin ardından Türk havacılık ve turizm şirketlerine yönelik kısıtlamalar gelmiş, ikili ticaret hacmi 9 milyar dolardan 7,5 milyar dolara gerilemişti.

HİNDİSTAN’DAN BEKLENMEDİK "DİYALOG" DAVETİ

İddialara göre Hindistan, gergin geçen bir yılın ardından Türkiye’yi 12. ikili istişare turuna davet ederek sürpriz bir adım attı. Hintli bir yetkili MEE’ye yaptığı açıklamada, "Diyalog kurmamanın yanlış anlamaları derinleştirdiğine inanıyoruz, görüşmeler tatmin edici geçti" diyerek ilişkileri düzeltme niyetini teyit etti.

İngiliz basını da "Türkiye’nin Hindistan’dan gelen boykot ve kışkırtıcı yorumlara karşılık vermeyerek "sessiz diplomasi" yürütmesi, bu yumuşamanın en büyük etkeni olarak görülüyor." yorumunu paylaştı.

TİCARET YOLLARI KARTLARI YENİDEN KARIYOR

Hindistan'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istemesinin arkasındaki en stratejik neden ise bölgesel ticaret rotalarındaki değişim. ABD ve İsrail’in İran’la yaşadığı gerilim ile Hürmüz Boğazı’ndaki abluka tehlikesi, Hindistan’ın büyük umut bağladığı IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) projesini zora soktu.

Özellikle BAE, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki normalleşme süreçlerinin askıya alınması koridoru belirsizliğe itti.

Hindistan, tek bir rotaya bağımlı kalmamak adına Türkiye'nin merkezinde yer aldığı "Orta Koridor" projesine ilgi göstermeye başladı.

