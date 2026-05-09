CHP’de Afyonkarahisar depremi... Belediye Başkanı Burcu Köksal, uğradığı hakaretlere genel merkez sessiz kalınca AK Parti’ye geçme kararı aldı. CHP yönetimi, merkez ilçe yönetiminin ipini çekti. CHP’li vekiller de belediye önünde nöbete başladı.

Berat Temiz / ANKARA - CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılma kararı alması, parti içinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. CHP Genel Merkezinin, adı AK Parti ile anılan belediye başkanlarına “Ev sahibi sizsiniz” mesajı vermek amacıyla ilgili illerde düzenlediği toplantılar, partiden kopuşları engelleyemedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında 3-5 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen İl Belediye Başkanları Toplantısı’na rağmen, Köksal ile genel merkez arasındaki bağların koptuğu ifade edildi. Uzun süredir parti yönetimiyle sorunlar yaşadığı belirtilen Köksal’ın, belediyeye gelir sağlayacak bir otoparkın kiralanmasına dair teklifi n CHP’li üyeler tarafından reddedilmesini “kırılma noktası” olarak gördüğünü söylediği aktarıldı.

Ayrıca kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere karşı CHP yönetiminin sessiz kalmasına tepki gösterdiği öğrenildi. Yerel seçimlerden bu yana CHP’den 17 belediye başkanı istifa ederken, Köksal’ın da ayrılmasıyla bu sayının 18’e yükselmesi bekleniyor.

Afyon’da CHP operasyonu! Burcu Köksal'ın gidişi partiyi karıştırdı

İstifa eden başkanlardan 15’inin yeni adresi AK Parti oldu. Öte yandan Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçme kararı sonrası dün olağanüstü toplanan CHP Afyonkarahisar İl Yönetim Kurulu, Köksal’a yakınlığıyla bilinen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak ve yönetimini görevden aldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ile Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise “Afyon’un iradesine sahip çıkıyoruz” diyerek belediye önünde bir buluşma toplantısı düzenledi.

