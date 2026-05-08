İstanbul Sarıyer'de, yıllardır kirasını ödemediği için mahkeme kararıyla tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki eski ev sahibi Taner Koz'a adeta dehşeti yaşattı. Daha önce husumetlisinin evine ateş açtığı için cezaevine girip çıkan saldırgan, bu kez evinin önündeki tabelayı kaldırmak isteyen yaşlı adamı sokak ortasında sopayla öldüresiye darbederek hastanelik etti. Yaşlı adamın yere düştüğü ve başına defalarca darbe aldığı o acımasız anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, vücudu mosmor olan ve darp raporu alan talihsiz adam, avukatını da ölümle tehdit eden eski kiracısından şikayetçi oldu.

