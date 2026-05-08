Türkiye Diyanet Vakfı’nın 500 bin TL’lik “İki İnsan Bir Hayat” çeyiz desteğinde gözler sonuç ekranına çevrildi. Başvuru yapan çiftler, "Diyanet çeyiz yardımı" sonuçların ilan edileceği tarihi, isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, İki İnsan Bir Hayat sonuç sorgulama ekranı ve isim listesine dair son durum...

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi genç çiftlere yönelik hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesinde başvuru değerlendirme süreci tamamlanma aşamasına geldi. 500 bin TL’lik çeyiz desteğinden yararlanacak çiftlerin belirlenmesine kısa süre kala, sonuçların açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yürüttüğü “İki İnsan Bir Hayat” projesinde sonuç takvimi netleşmeye başladı. Daha önce yapılan resmi açıklamada başvuru sonuçlarının 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edileceği duyurulmuştu. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yaptığı açıklamayla birlikte sonuçların 8 Mayıs 2026 tarihinde duyurulacağı bildirildi.

Projeye yoğun ilgi gösterildiği belirtilirken, başvuruların detaylı inceleme sürecinden geçtiği ifade edildi. İlk değerlendirmelerin ardından binlerce başvuru arasından 1.875 çift için sosyal inceleme süreci başlatıldı. İl müftülükleri ve TDV şubeleri tarafından yapılan saha incelemelerinde adayların gelir durumları, ihtiyaç kriterleri ve başvuru şartlarına uygunlukları değerlendirildi.

Destek almaya hak kazanan çiftler yalnızca maddi yardım sürecine dahil olmayacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar için çevrim içi “Evlilik Okulu Seminerleri” düzenlenecek. Seminer sürecini tamamlayan ve 1 Haziran - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmi nikahını müftülüklerde kıydıran çiftler, proje kapsamında sunulan 500 bin TL’lik destekten yararlanabilecek.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

“İki İnsan Bir Hayat” çeyiz desteği sonuçlarının Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, süreç boyunca kullandıkları kullanıcı paneli aracılığıyla sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte yoğunluk yaşanabileceği için adayların resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

