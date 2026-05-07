Kaydet

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir taksi şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Takside çocuklu bir kadın yolcunun bulunmasına ve duruma isyan etmesine aldırış etmeyen öfkeli taksici, motosiklet sürücüsünün üzerine yürüyerek "10 dakikaya gel buraya" şeklinde tehditler savurdu. İkilinin birbirini hatalı olmakla suçladığı ve trafikte sinirlerin iyice gerildiği o sözlü tartışma anları, saniye saniye kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası