İhlas Haber Ajansı
Doğa harikasında pes dedirten görüntü! 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı güzergahında ‘Çöp atmayın' uyarısının yer aldığı tabelanın dibi, çöple dolduruldu. Görüntü, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.
Yaşam 51 dk önce
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı yolu güzergahında yer alan bir uyarı tabelasının altına çöp bırakılması tepki çekti.
- Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ormanlık alan içerisindeki yol kenarına uyarı tabelası yerleştirdi.
- Tabelada, "Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım" ifadesi yer alıyordu.
- Uyarıya rağmen duyarsız vatandaşlar ve piknikçiler, atıklarını tabelanın altına bıraktı.
- Ormanlık alanda tabelanın dibinde biriken plastik ve evsel atık yığınları çevre kirliliğine yol açtı.
- Ortaya çıkan manzara, güzergahı kullanan diğer vatandaşların tepkisini çekti.
Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı yolu güzergahı üzerinde çevre kirliliğini önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce ormanlık alan içerisindeki yol kenarına, "Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım" yazılı bir uyarı tabelası yerleştirildi.
Ancak yapılan uyarıya rağmen bölgeden geçen bazı duyarsız vatandaşlar ve piknikçiler, atıklarını bu tabelanın altına bıraktı. Ormanlık alanda tabelanın dibinde biriken plastik ve evsel atık yığınları çevre kirliliğine neden olurken, ortaya çıkan manzara güzergahı kullanan diğer vatandaşların büyük tepkisini çekti.
