Türkiye'nin SAHA 2026'da dünyaya tanıttığı kıtalararası balistik füze Yıldırımhan, İsrail başta olmak üzere uluslararası basında geniş yer buldu. Yıldırımhan 'canavar balistik füze' vurgusu ile manşete taşınırken, İsrail basını tedirginliğini "Türkiye'den gelen cehennem" manşeti ile aktardı.

Türkiye Gazetesi / Haber Merkezi - Savunma sanayi alanında aralıksız büyüme ve gelişme ile dikkat çeken Türkiye, imza attığı bir projeyi daha dünya sahnesine sundu.

Bir ilke imza atılarak geliştirilen 'kıtalararası balistik füze Yıldırımhan' SAHA 2026 fuarında vitrine çıktı.

6000 kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkan Yıldırımhan, dünya basınında yankı uyandırdı.

"BALİSTİK KIYAMET CANAVARI"

Yıldırımhan, İsrail basını başta olmak üzere birçok ülkede yakından takip edilerek, yüksek teknoloji ürünü özelliklerine dikkat çekildi.

İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Erdoğan, dünyayı şaşırtan balistik füze canavarını tanıttı" başlıklı haberinde, Yıldırımhan'ın Ankara'nın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir eşik olduğuna vurgu yapıldı.

"İSTİHBARAT TEŞKİLATLARINI UYKUSUZ BIRAKACAK"

Haberde, Yıldırımhan'ın teknik özelliklerine işaret edilerek, "Yeni füzenin ilk rakamları dünyanın dört bir yanındaki istihbarat teşkilatlarını uykusuz bırakabilir. Yıldırım füzesi, 6.000 kilometrelik devasa bir menzile sahip; bu rakam, tüm Avrupa kıtasını, Orta Doğu'yu ve Asya'nın büyük bir bölümünü doğrudan vurabileceği menzile sokuyor" ifadeleri kullanıldı.

Yıldırımhan'ın Mach 9 ile Mach 25 arasındaki olağanüstü hızına işaret edilerek, "Füzenin hızı bölgedeki ülkelerin hava savunmaları için onu neredeyse imkansız bir hedef haline getiriyor. Bu rakamlar onu hipersonik kategoriye yerleştiriyor ve önleme sistemleri için mevcut zaman aralığını önemli ölçüde azaltıyor" denildi.

'İHA SÜPER GÜCÜ'NDEN 'CAYDIRI GÜC'E DÖNÜŞÜM

Ankara'nın artık sadece İHA konusunda bir süper güç olmanın ötesine geçtiğinin belirtildiği haberde, "Türkiye artık sadece "İHA süper gücü" unvanıyla yetinmiyor. Bağımsız olarak stratejik bir kıtalararası füze geliştirme, ülkenin yabancı silah tedarikçilerine olan bağımlılığından tamamen kurtulma ve Avrupa ile Orta Doğu başkentlerine karşı dengeleri değiştirme, kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor" sözlerine yer verildi.

"TÜRKİYE'DEN GELEN CEHENNEM"

Bir diğer İsrail merkezli yayın organı olan Israel Hayom, Yıldırımhan'ı okuyucusuna "Türkiye 6000 kilometre menzilli balistik füzesini tanıttı" başlığı ile aktardı.

Kikar gazetesi ise, "Türkiye'den gelen cehennem: 7 metre betonu delebilen bomba ve tüm İsrail'i kaplayan füzeler" başlıklı haberinde SAHA 2026'da sahneye çıkan Tayfun füzesi ve Gazap bombasına vurgu yaparak "İstanbul'daki fuarda, güçlü termobarik bombalardan İsrail topraklarının tamamını kapsayan füzelere kadar eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanterini ortaya çıkardı" sözlerini kullandı.

ANKARA LİG ATLADI

İspanya basının savunma sanayi alanında önde gelen yayın organından Aviacionline, Yıldırımhan'ın sahneye çıkışını "Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı" başlığı ile aktardı.

Haberde, "6.000 km'lik menziliyle bu sistem, Ankara'nın kendi toprakları içindeki herhangi bir noktadan Avrupa, Rusya ve Orta Doğu'yu kapsamasını sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye yeni bir lige giriyor" vurgusu ile yayımlanan haberde, "Şimdiye kadar Türkiye'nin balistik füze kapasitesi, menzilleri 300 ile 900 km arasında değişen ve henüz doğrulanmamış olsa da 2.500 km'ye kadar ulaşabildiği bildirilen, Roketsan tarafından geliştirilen Yıldırım ailesi ve Bora füzeleri etrafında yoğunlaşmıştı. Yıldırım bu paradigmayı kırıyor . Sadece menzil açısından değil, mimarisiyle de. Katı yakıtlı öncüllerinin aksine, yeni sistem oksitleyici olarak nitrojen tetroksit (N₂O₄) kullanan sıvı itiş gücüne dayanıyor gibi görünüyor . Bu da onu önceki nesil kıtalararası balistik füzelere daha yakın hale getiriyor ve artan lojistik karmaşıklık pahasına daha fazla itiş kontrolü sunuyor" analizine yer verildi.

BAE BASINI: TÜRKİYE İTİBAR KAZANIYOR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli İngilizce bir haber sitesi The National"NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor" sözleri ile sunduğu haberde Yıldırımhan'ın etkisine dikkat çekti.

Yıldırımhan'ın menziline dair "Bu hamle, NATO üyesi ülkenin önemli bir savunma tedarikçisi olarak itibarını artırırken, Türkiye'nin yeteneklerini daha da geliştirdiği anlamına geliyor. Yıldırım füzesinin menzili 6.000 km olup, bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir" analizine yer verildi.

"BÖLGESEL GÜÇLERİ ZORLAYACAK"

Malezya merkezli, önde gelen bir savunma ve güvenlik haber platformu Defence Security Asia, "Türkiye 6.000 km menzilli Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesini tanıttı - Mach 25 vuruş gücü, NATO'nun Avrupa ve Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendiriyor" başlıklı haberinde, Yıldırımhan'ın menziline ve stratejik caydırıcı etkisine dikkat çekti.

Haberde, "Türkiye'nin 6.000 km menzilli, Mach 25 hızında ve 3.000 kg yük taşıma kapasitesine sahip Yıldırım kıtalararası balistik füzesini tanıtması, Avrupa, Orta Doğu ve Batı Avrasya genelinde geleneksel caydırıcılık stratejisinde büyük bir değişime işaret ediyor" sözleri kullanılarak, Türkiye'nin gelişmekte olan konvansiyonel caydırıcılık doktrinine stratejik katkı sunduğu ifade edildi.

Yıldırımhan'ın bölgesel güçler üzerindeki etkisine dikkat çekilen analizde, "Bu kapasite genişlemesi, komşu devletleri ve bölgesel aktörleri, Türkiye'nin ortaya çıkan uzun menzilli füzelerine karşı füze savunma mimarilerini, erken uyarı sistemlerini ve kuvvet dağıtım stratejilerini yeniden değerlendirmeye zorlayabilir" denildi.

