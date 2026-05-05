İngiliz devi Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid'i rövanşta 1-0'lık skorla mağlup etti ve 20 yıl sonra adını finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal, Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid'i konuk etti.

TURU GETİREN GOL SAKA'DAN

Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Arsenal, adını finale yazdırdı. Topçular'a turu getiren golü, müsabakanın 44. dakikasında Bukayo Saka kaydetti.

SAKA YARI FİNALİ YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Sakatlıktan dönmesiyle takımına nefes aldıran Bukayo Saka, üst üste iki sezon turnuvanın yarı finalinde gol atan Arsenal tarihindeki ilk futbolcu oldu.

Geçen sezon deplasmanda 2-1 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında takımının tek golünü kaydeden 24 yaşındaki Saka, bu sezon da Atletico Madrid karşısında takımını öne geçiren golü attı.

Arsenal - Atletico Madrid

20 YIL SONRA GELEN FİNAL

Tarihinde sadece 2006 yılında "Devler Ligi"nde finale yükselen Arsenal, 20 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Londra temsilcisi, 20 yıl önce Stade de France'ta oynanan final maçında Barcelona'ya 2-1 yenilmişti.

RAKİBİ ALMANYA'DA BELLİ OLACAK

Alman ekibi Bayern Münih, tarihe geçen ve 5-4 yenildiği deplasman mücadelesinin rövanşında Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) çarşamba günü TSİ 22.00'de Münih'teki Allianz Arena'da ağırlayacak. Bu mücadelenin galibi, finalde Arsenal'ın rakibi olacak.

FİNAL MAÇI BUDAPEŞTE'DE

Devler Ligi'nde final maçı, 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'nın Budapeşte şehrindeki Puskás Arena'da oynanacak.

