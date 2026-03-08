Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, petrol fiyatlarının 140-150 dolar bandına fırlaması durumunda Türkiye’de akaryakıtın üç haneli rakamlara ulaşabileceği değerlendirmesini yaptı. Mevcut fiyatların 75-80 dolarlık maliyete göre devlet desteğiyle tutulduğunu vurgulayan Karataş, "Dünya fiyatlarının ikiye katlandığına şahit olursanız, bizde de 100 lirayı görebiliriz" diyerek kritik bir tablo çizdi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim küresel piyasaları sarsarken, Enerji Uzmanı Altuğ Karataş’tan kritik bir değerlendirme geldi. Petrolün dünya genelinde 150 dolar seviyelerine fırlaması halinde akaryakıt fiyatlarının üç haneli rakamlara, yani 100 liraya çıkabileceğini belirten Karataş, mevcut pompa rakamlarının devletin sübvansiyonuyla 75-80 dolarlık bir maliyet bazında tutulduğuna dikkat çekti. Dünyanın büyük bir enerji, gıda ve gübre kıtlığı riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Karataş, Türkiye’nin ise 2016'dan bu yana sürdürdüğü milli enerji politikası, LNG yatırımları ve artan yerli üretimi sayesinde bu fırtınada hem kendi arz güvenliğini sağladığını hem de Avrupa için stratejik bir "umut merkezi" haline geldiğini ifade etti.

Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, TGRT Haber'e konuk oldu.

"PETROL 150 DOLAR OLURSA POMPA 100 LİRAYI GÖRÜR"

TGRT Haber'de konuşan Altuğ Karataş, dünya piyasalarındaki maliyetlere vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bizdeki fiyatlamanın şu andaki karşılığı petrol fiyatlarındaki 75-80 dolara karşılık gelen pompadaki fiyattır. Aradaki farkı Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılamaktadır. Eğer petrol fiyatları dünyada 140-150 dolarları görürse, 70 dolarda görmüş olduğumuz benzin fiyatı otomatik olarak iki katına çıkacaktır. Siz ne zaman dünyada fiyatının 140 ya da 150 doları gördüğüne şahit olursanız, o zaman bizdeki pompa fiyatlarının da üç haneli rakamlara ulaşacağını yani 100 lirayı görebileceğini söyleyebiliriz."

"DÜNYA ÇOKLU BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Krizin sadece petrolle sınırlı kalmayacağını, gıda ve sanayi üretimini de vuracağını belirten Karataş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her türlü risk var. Gıda riski var. Petrol kıtlığı riski var. Doğalgaz kıtlığı riski var. Hürmüz Boğazı’ndaki enerjinin yaklaşık %80'i Asya'ya doğru gidiyor. Avrupa Birliği'nin sadece Rusya'ya bağımlı olmasının 2022'de getirdiği krizin benzerini, eğer bu savaş uzun sürerse Uzakdoğu ülkeleri yaşayacak. Gübrede aslında Körfez ülkeleri çok önemli bir ihracatçı. Domino taşı etkisi göreceğiz. Gübre de işin içine girecektir, kimyasal ürünler, petrokimya ürünleri girecektir. Bunların hepsi üretimin hammaddesi. Onun için çoklu bir kriz yaşayacağız."

TÜRKİYE'NİN "ENERJİ MERKEZİ" STRATEJİSİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Türkiye’nin 2016 yılında başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası’nın önemine değinen Karataş, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde ulaştığı noktayı şu sözlerle özetledi:

"Türkiye'nin enerji kıtlığı çekme riski yok. 5 tane LNG terminali ile Türkiye şu anda Avustralya'dan da gaz alıyor, Amerika'dan da, Cezayir'den de, Katar'dan da gaz alıyor; tedariki çeşitlendirmiş durumda. Irak-Türkiye boru hattını Türkiye muazzam bir diplomasi yürüterek açtı. Basra Körfezi'nden dünyaya gidemeyen petrolün yerine Musul ve Kerkük'teki petrol artık bizim boru hattımızdan akmaya başladı. Kendi doğalgaz üretiminin %78'ini Sakarya Gaz Sahası'ndan elde ediyor. 2028 sonunda 500 bin varile çıkartacak üretimini. Bu da tüketimin yarısını kendimiz karşılayacağız demektir."

AVRUPA İÇİN "UMUT BÖLGESİ" TÜRKİYE

Küresel enerji haritasının yeniden çizildiğini ifade eden Karataş, Türkiye'nin Avrupa için de kilit bir rol üstlendiğini belirtti:

"Türkiye artık buradaki enerji krizi ile birlikte dünyada yeni bir enerji merkezi olması yolunda ilerliyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte Avrupa'nın elde edemeyeceği doğalgaza alternatif olarak Türkiye, LNG terminalleriyle Avrupa'ya bu transferi gerçekleştirebilir. Bu da Avrupa'nın umudunun Türkiye olacağını gösteriyor."

