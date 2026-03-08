Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ağırladığı maçın devre arasında tansiyon bir hayli yükseldi. İlk devrenin son anlarında Joe Mendes ile Matteo Guendouzi arasındaki pozisyonda faul ve ikinci sarıdan kırmızı kart bekleyen Fenerbahçe'de oyuncular, hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi. Sarı lacivertlilerde itirazları nedeniyle sarı kart gören Ederson, cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u konuk eden Fenerbahçe'de oyuncular, hakem Oğuzhan Çakır'a uzun süre itiraz etti.

GUENDOUZI FAUL BEKLEDİ

Müsabakada ilk yarının son anlarında sol çaprazdan Samsunspor ceza sahasına girmeye çalışan Matteo Guendouzi, Joe Mendes ile giriştiği ikili mücadele sonrasında faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Faul pozisyonunun ardından gelişen Samsunspor'un atağı sonrası ilk devreyi bitiren düdüğü çalan Oğuzhan Çakır, sarı lacivertli oyuncular ve taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Matteo Guendouzi ile Joe Mendes arasındaki pozisyon

KIRMIZI KART TEPKİSİ

Joe Mendes'in faul yaptığını belirtere ikinci sarıdan kırmızı kart bekleyen sarı lacivertlilerde Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Ederson ve diğer futbolcular uzun süre hakem Çakır'a pozisyon nedeniyle itiraz etti. Faul pozisyonunda yerde kalan Guendouzi ise Oğuzhan Çakır'a çıkan kramponunu göstererek itirazlarını sürdürdü.

EDERSON KART GÖRDÜ

Fenerbahçe kalecisi Ederson, ilk yarının sonunda hakem Oğuzhan Çakır'a gösterdiği tepki nedeniyle sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Brezilyalı file bekçisi, bir sonraki hafta Karagümrük ile oynanacak maçta yer alamayacak.

