On bir ayın sultanı Ramazan ayında son günlere yaklaştıkça birçok vatandaş ''Bayram tatili ne zaman, Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı?'' sorularına cevap aramaya başladı. 2026 son oruç günü için tarih sorgulanırken bayram tatili ise gündeme geldi.

Oruç ibadetini sürdüren milyonlarca kişi Ramazan’ın bitiş tarihini ve bayrama kalan süreyi merak ediyor. 2026 yılı dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Peki, bayram tatili ne zaman, Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı? İşte, 2026 son oruç günü ve bayram tarihi...

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN?

2026 yılında Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak. Dini günler takvimine göre bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilecek.

RAMAZAN'IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başladı. Bu sene ise Ramazan 29 gün sürecek.

Bugün 9 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla Ramazan ayının 19. gününe ulaşılmış durumda. Ramazan’ın bitmesine ise 10 gün kaldı.

SON ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

Ramazan ayının son orucu 19 Mart 2026 Perşembe günü tutularak Ramazan ayı tamamlanmış olacak. Ertesi gün olan 20 Mart 2026 Cuma günü ise Ramazan Bayramı’nın birinci günü başlayacak.

