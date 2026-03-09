Petroldeki son yükselişle birlikte dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrilirken, sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre “eşel mobil” indirimi de dahil olmak üzere motorine 53 kuruş ve benzine 39 kuruş fiyat artışı hesaplanıyor. Söz konusu zammın pompaya bu gece yansıyabileceği belirtilirken, ilgili makamlarca verilecek son karar bekleniyor. Bu arada zam onaylanırsa, benzin fiyatı İstanbul’da da 60 TL’yi geçecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatlarında yaşanan son yükselişlerin ardından dikkatler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre; son rafineri marjları dikkate alındığında, motorinin litre fiyatına 2,14 TL ve benzinin litresine de 1,54 TL tutarında “fiyat artışı” hesaplanıyor. Söz konusu artışın 10 Mart 2026 Salı (bu gece) gününden itibaren geçerli olabileceği ifade ediliyor.

POMPAYA NE KADAR YANSIYACAK?

Ancak hesaplanan bu tutarların %75’inin “Eşel Mobil Sistemi” gereğinde ÖTV karşılanmasının ardından; motorin grubunda pompaya yansıyacak artışın 53 kuruş ve benzinde de 39 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Hesaplanan ve beklenen fiyat değişikliklerinin, ilgili makamlarca verilecek kararın ardından kesinleşeceği aktarılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

9 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 59,92 TL ve motorinin de 64,70 TL’den satılıyor. Söz konusu zammın gerçekleşmesi halinde İstanbul’da da benzin fiyatının 60 TL’yi aşabileceği belirtiliyor.

100 DOLARI GEÇTİ

Bu arada petrol fiyatların bu haftanın ilk işlem gününde sert yükselişle 100 doları aştı. Brent petrolün varil fiyatı %20’nin üzerinde primle 120 dolara yaklaştı. Birçok petrol üreticisi ülkenin üretimi azaltma kararı ve savaşın uzama riski, petrolün ateşini de yükseltti.

