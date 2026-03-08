Türk yatırımcıların son yıllarda hızla artan yurt dışı gayrimenkul yatırımları, Orta Doğu’daki savaş ve artan jeopolitik risklerle birlikte yeniden sorgulanmaya başladı. Dubai gibi cazip görülen yatırım merkezlerinde yaşanan güvenlik problemleri, yatırımcıların “güvenli liman” arayışını güçlendirdi. Uzmanlara göre siyasi istikrar, ekonomik potansiyeli ve kira getirisi avantajları Türkiye’yi yeniden öne çıkarabilir. Bu süreçte hem yabancı yatırımcıların hem de Türk yatırımcıların konut alımlarında rotayı yeniden Türkiye’ye çevirmesi mümkün görülüyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımları 2025 yılında 2,7 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Son sekiz yılda ise yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının sekiz kat büyüdüğü görüldü. En fazla konut yatırımı yapılan ülke ise Yunanistan’dan sonra Dubai oldu.

Körfez ülkelerinde gayrimenkul danışmanlığı yapanların süslü cümleleri ile milyarlarca dolar yurtdışına akıp gitti.

‘Yüksek kira getirisi’ ‘güvenli ülke’ ‘kısa amortisman süresi’ gibi söylemler birçok yatırımcıyı cezbetti. “En güvenli yatırım ülkene olan yatırımdır” sözünü unutup gittik. Ve Körfez’in Paris’i olarak bilinen ve lüks yaşamın adresi olarak tabir edilen Dubai füzelerin adresi oldu.

7 yıldızlı Burj Al Arab da dahil birçok otel bombalandı. Marina bölgesine füzeler ve İHA’lar düştü. Havalimanları dahil savaştan nasibini aldı. Yerel halk ve turistler panik halinde ülkeyi terk etmenin yollarını aramaya başladı. Velhasıl Ortadoğu savaşı Dubai imajını yerle bir etti.

GÜÇLÜ ÜLKE İMAJIMIZ VAR

Oysaki Emlak ve Trend sayfamızda uzun süredir yurtdışına yapılan konut yatırımlarının olumsuz geri dönebileceğini yazıyoruz. Yalnızca savaş değil, bakım ve sigorta masrafları, amortisman süreleri, doğal afetler, hukuki sorunlarda yaşanacak olumsuzluklar, yabancı karşıtlığı ve buna benzer birçok konuda risk teşkil ettiğini belirtmiştik.

Geçen yıl ABD’de yaşanan doğal afetler, yine Avrupa’da görülen “okupa akını” (yerel halkın yabancıların evlerini işgali) ve günümüzde ABD dahilindeki Körfez savaşı… Tüm bunları dikkate aldığımızda şu süreçte yurtdışından konut yatırımı yapmanın ne denli akla yatar olduğunu düşünmek gerekiyor.

Öte yandan etrafı çatışma ve savaşlarla çevrili olan Türkiye, izlediği etkin dış politika, krizlere karşı dayanıklılık gösteren ekonomik altyapısı ve savunma sanayiinde kat ettiği mesafe sayesinde güvenli liman konumunu daha da pekiştiriyor.

Konut sektörü temsilcileri de jeopolitik risklerin daha düşük görülmesi, güçlü potansiyeli ve yüksek kira getirisi nedeniyle Türkiye’nin bu süreçte yeniden öne çıkabileceğini ve hem Türk yatırımcıların hem de yabancı alıcıların konut yatırımlarında Türkiye’ye yönelmesinin mümkün olduğunu değerlendiriyor.

KONUT SEKTÖRÜNDE NAKİT AKIŞI OLUR

Yabancı yatırımcı talebindeki artış genellikle gayrimenkul piyasasında fiyat hareketlerini de beraberinde getirir. Özellikle sınırlı arsa stoğuna sahip olan ve uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde fiyatların daha hızlı yükseldiği görülür.

Bunun yanı sıra artan talep, yeni projelerin planlanmasını ve inşaat sektöründe yeniden bir hareketlilik oluşmasını da sağlayabilir. Geliştiriciler artan talebi karşılamak amacıyla daha fazla proje geliştirmeye yönelebilir, bu da hem sektörde istihdamı artırabilir hem de tedarik zinciri boyunca birçok sektörü olumlu yönde etkileyebilir. Özellikle büyükşehirlerde ve turizm merkezlerinde yeni konut projelerinin devreye girmesi, gayrimenkul piyasasının canlılığını korumasına yardımcı olabilir.

KÖRFEZ ÜLKELERİ NASIL KAYBETTİ? PARA GÜCÜ TEK BAŞINA YETMEDİ

Körfez ülkeleri yıllardır ekonomik güçleri, lüks yaşam tarzı ve finans merkezleriyle öne çıksa da savunma kapasitesi açısından aynı ölçüde güçlü bir yapı kuramadı. Bölgedeki gerilimlerin hızla savaşa dönüşmesiyle birlikte bu ülkeler hiç hesaplamadıkları bir anda çatışmanın tam ortasında kaldı.

Askeri caydırıcılığı sınırlı olan ülkeler, stratejik konumları ve yüksek ekonomik değerleri nedeniyle öncelikli hedef haline geldi. Uzmanlara göre küresel dengelerde yalnızca güçlü bir ekonomi yeterli olmuyor; bu ekonomik gücü koruyacak caydırıcı ve güçlü bir savunma altyapısına sahip olmak da en az onun kadar kritik bir unsur olarak görülüyor.

GETİRİ DEĞİL, SİYASİ İSTİKRAR ÖNE ÇIKTI

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde küresel yatırımcıların en belirgin reflekslerinden biri portföylerini daha güvenli gördükleri ülkelere doğru yeniden dağıtmak oluyor. Özellikle savaş ve bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde yatırımcılar yalnızca getiriye değil, aynı zamanda siyasi istikrara, güvenlik algısına ve uzun vadeli ekonomik dayanıklılığa da bakıyor.

Bu noktada Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konum, güçlü altyapısı ve geniş gayrimenkul piyasası önemli avantajlar sunuyor. Yıllardır yabancıya konut satışı konusunda önemli bir tecrübe birikimi bulunan Türkiye, farklı yatırımcı profillerine hitap eden geniş bir portföye sahip. İstanbul gibi küresel metropoller, Antalya ve Bodrum gibi merkezleri ya da Mersin gibi yeni gelişen yatırım bölgeleri farklı bütçelere uygun alternatifler sunabiliyor.

YABANCILAR YENİDEN 'TÜRKİYE' DİYEBİLİR

Körfez bölgesinde yaşanabilecek muhtemel güvenlik endişeleri ya da ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

Böyle bir durumda Türkiye’deki konut projeleri, hem kira getirisi hem de uzun vadeli değer artışı potansiyeli sebebiyle cazip bir alternatif haline gelebilir. Yabancıya konut satışlarında yaşanacak olası artış, yalnızca gayrimenkul sektörünü değil, inşaat, finans ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanı da doğrudan etkileyebilir. Aynı zamanda ülkeye giren döviz miktarının artması, cari denge açısından da önemli bir katkı sağlayabilir.

KÖRFEZ FONLARI İLE ORTAKLIK YAPILABİLİR

Bölgesel gelişmeler yalnızca bireysel konut yatırımlarını değil, aynı zamanda büyük ölçekli proje yatırımlarını ve kurumsal iş birliklerini de etkileyebilir. Sermaye hareketlerinin yön değiştirmesi, Türk geliştiriciler ile Körfez sermayesi arasında yeni ortaklık modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Son yıllarda özellikle büyük ölçekli konut projelerinde, karma kullanım projelerinde ve özel yatırımlarda uluslararası ortaklıkların sayısının arttığı görülüyor. Körfez yatırımcılarının Türkiye’deki projelere doğrudan ortak olması, proje finansmanı sağlaması veya yatırım fonları aracılığıyla sektöre girmesi mümkün senaryolar arasında yer alıyor. Gayrimenkul yatırım fonları, proje bazlı ortaklıklar, uzun vadeli kira garantili sistemler ve gelir paylaşımı modelleri gibi finansman yöntemleri bu süreçte daha fazla gündeme gelebilir.



