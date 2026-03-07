Uşak’ın Banaz ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve objeler jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yenice köyünde A.Ö.’ye ait eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen eve yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 63 sikke, aralarında yüzük ve kolye uçlarının da bulunduğu tarihi eser niteliğinde 24 obje, 1 dedektör ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

