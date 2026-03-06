MSÜ'de mezuniyet coşkusu yaşandı. Törende konuşan Rektör Erhan Afyoncu, Türkiye’nin askeri eğitim gücüne dikkat çekerek çarpıcı bir kıyaslamaya imza attı. Afyoncu, Türkiye'nin bir yılda mezun ettiği kara astsubayı sayısının Yunanistan'ın 17 yıllık mezun sayısına bedel olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda 2 bin 712 astsubay mezuniyet coşkusu yaşandı. Törene MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Afyoncu, konuşmasında Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla (SİHA) yeni bir savaş konsepti geliştirdiğini vurgulayarak, “SİHA’larla birçok yerde konvansiyonel silahlarda çok etkili olduk. Ancak tüm silahları kullanacak olan insan.

2016’daki ihanetten sonra kurulan MSÜ, Türk ordusunun insan gücünü yetiştiriyor. Bugüne kadar 61 bin 717 subay, astsubay ve kurmay subayı mezun ettik.

Kara Astsubay Okulumuzdan ise 24 bin 172 astsubay mezun oldu. Bugün 2 bin 712 yeni astsubayımız göreve başlıyor. Bizim bir yılda mezun ettiğimiz kara astsubayı Yunanistan 17 yılda mezun ediyor. Yani Yunanistan'ın 17 mislini biz bir yılda mezun edebiliyoruz” dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ise mezunlara, “Taşıdığınız üniforma sadece bir kıyafet değil, milletimizin sizlere emanet ettiği şeref ve vefa nişanesidir” mesajını verdi. Tören, resmi geçit ve dereceye giren öğrencilere diplomalarının verilmesiyle sona erdi

