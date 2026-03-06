Türkiye’nin 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara iniş yaptı. Milli hızlı trenin yol testlerine başlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Demiryolu ağımızı 2028’e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi çerçevesinde inşallah, bu yıl 30 adet, 2027 yılında ise 45 adet daha üreterek toplamda 95 adet lokomotifi milli demiryolu ailemize kazandıracağız. Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerine başlama törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, "Bugün Türkiye’nin 225 kilometre hıza sahip ilk milli elektrikli hızlı treninin raylara inişi ve yol testlerinin başlamasıyla tarihi bir ana tanıklık etmek üzere bir aradayız. Bu gurur verici adım, milletimizin azmi, mühendislerimizin emeği ve TÜRASAŞ’ın köklü birikimiyle vücut bulmuştur. Bu milli zaferi birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"DÜNYANIN 8’İNCİ İŞLETMECİSİ KONUMUNA YÜKSELDİK"

Bakan Uraloğlu, "Demiryollarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 2002 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu ağımız, bugün 2 bin 251 kilometresi Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaştı. Avrupa’nın 6’ncı, dünyanın 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna yükseldik. Ancak biz sadece yeni hatlar inşa etmekle yetinmedik; devraldığımız o 11 bin kilometrelik demiryolu ağını da baştan aşağı yeniledik, modernize ettik. Sinyalli hat uzunluğunu, 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardık; elektrikli hat uzunluğunu 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükselttik. Böylece hatlarımızın yüzde 61’ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek, mevcut altyapımızı dünya standartlarında güvenli, hızlı ve verimli bir sisteme dönüştürdük. Şu anda; İstanbul Halkalı - Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum Hızlı Tren Hatları ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı gibi çok önemli yeni demiryolu projelerinin yapımlarına da devam ediyoruz. Demiryolu ağımızı 2028’e kadar 17 bin 287 kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bizim vizyonumuz sadece demiryolu ağı uzunluğunu artırmak değil; bu hatlarda kullanılan her aracı, her bileşeni de yerli ve milli imkanlarla üretmek. Bu vizyonun en somut temsilcisi ise yüz yılı aşan tecrübesiyle ana ve kritik demiryolu bileşenlerini üreten bölgemizin en büyük raylı sistem araç üreticisi TÜRASAŞ’tır" diye konuştu.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bakan Uraloğlu, "Burada, Sakarya bölge müdürlüğümüzde milli elektrikli hızlı tren üretim fabrikamızın inşaatı hızla ilerliyor. Yaklaşık 18 bin metrekarelik bu modern tesisin yapım çalışmalarında 4 buçuk ay gibi kısa sürede yüzde 50’ye yakın ilerleme sağladık. Yılda 12 hızlı tren seti üretme ve test kapasitesiyle yaklaşık 250 kişiye yeni istihdam oluşturacak ve ekonomiye yıllık 3 buçuk milyar lira katkı sağlayacaktır. Bakın, küresel hızlı tren araç, altyapı ve sistemleri pazarının günümüzde değeri yaklaşık 208 milyar dolar ve bu değerin 2030’da 310 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin 2035’e kadar tahmini hızlı tren ihtiyacı 81 set yani 648 araç. Bu da yılda ortalama 65 adet araç ihtiyacı demek. Bu noktada yılda 12 set yani 96 araçlık kapasitesiyle TÜRASAŞ, bundan sonra inşallah dünya pazarına da çıkacaktır. Böylece fabrikamızın kapasitesi sayesinde bu alandaki hem dışa bağımlılığımızı azaltacak hem de ihracat potansiyelimizi artıracağız. İnşallah fabrikamızın yapım çalışmalarını bu yıl bitirip; hızlı tren setlerimizin seri üretimine başlayacağız. Ayrıca fabrikamız, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi de güneşten alacak; çevreci ve sürdürülebilir bir modelle çalışacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TRENDE KONFOR SAĞLAYACAK ÖZELLİKLER

Bakan Uraloğlu, "225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı trenimizin yol testlerini bugün resmen başlatıyoruz. Bu çerçevede trenin hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi tüm performans kriterlerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu yoğun ve titiz test programları çerçevesinde, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar devam edeceğiz. Tüm test safhaları başarıyla tamamladığında da tren setlerimizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetine sunacağız. 577 yolcu kapasiteli, alüminyum gövdeli 8 araçtan oluşan bu setlerimizi; otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleri ile donattık. En önemli ve kritik sistemlerinden olan "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile "Cer Sistemi"ni, ASELSAN ile tamamen yerli ve milli olarak tasarladık ve ürettik. Trenle seyahat edecek yolcularımızın rahatlıkla kullanabilmeleri için; Wi-Fi erişimi, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri otomatlar ve mutfak bölümleri yerleştirdik. Ayrıca bu araçlarımızda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörlere de yer verdik. Trenlerimizi, yüksek konfor ve inovasyon ile mevcut ve gelecekte var olacak ihtiyaçları karşılamak üzere tasarladık. Hiç şüphesiz mühendislerimizin aklı, işçilerimizin alın teri ve kararlılığıyla yoğrulmuş bu trenlerimiz, artık sadece bir araç değil; milli teknolojimizin raylardaki yeni zaferlerinden biridir. Türkiye Yüzyılı’nın simgesi, bağımsızlığımızın ve özgüvenimizin somut bir nişanesidir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

