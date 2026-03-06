Orta Doğu’da tırmanan savaş altın fiyatlarında ezber bozdu. Şirin Sarı, "6 bin dolar beklerken geri çekilme gördük" diyerek piyasadaki ters köşe hareketin nedenlerini açıkladı ve 2 kritik eşiğe dikkat çekti.

Orta Doğu’da İran ve İsrail arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya evrilmesi ve "savaş düzenine" geçilmesi, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Katıldığı canlı yayında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, güvenli liman olarak bilinen altında yaşanan şaşırtıcı fiyat hareketlerini ve 2026 öngörülerini değerlendirdi. Sarı, piyasalarda "beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır" kuralının işlediğini belirterek, yatırımcıyı uyardı.

Sarı, özellikle Ocak ayında İran, İsrail ve ABD hattında gerilimin tırmanabileceği beklentisiyle altın fiyatlarında çok güçlü hareketler yaşandığını belirterek, piyasalarda sıkça dile getirilen bir sözü hatırlattı: “Bizim piyasalarda, finansal piyasalarda beklentiler satın alınır. Haberler ise, gerçekleşmeler ise satılır diye bir laf vardır. Bunu yaşıyoruz aslında ons altın tarafında.”

ALTINDA BEKLENEN SENARYO GERÇEKLEŞMEDİ Sarı, piyasanın savaş ihtimalini önceden fiyatladığını ve gerilim gerçekleştiğinde kâr satışlarının devreye girdiğini söyledi. Bu nedenle altın fiyatlarında yükseliş yerine geri çekilme yaşandığını ifade etti. “Özellikle piyasa beklentisi gerçekleştikten sonra tam tersi aslında şu an 6.000 dolarlara doğru giden bir dolar görmek, altın görmektense tam tersi bir senaryo yaşamış olduk. Altında bir gerileme söz konusu oldu.”

Ekonomist Sarı, ilk etapta yüzde 2,5 civarında yükseliş görüldüğünü ancak kısa süre sonra bunun yerini düşüşe bıraktığını ve altın fiyatlarının 5.420 dolar seviyelerinden 5.000 doların altına kadar gerilediğini söyledi.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER Sarı’ya göre altın için kısa vadede iki kritik eşik öne çıkıyor. Bu seviyeler piyasanın yönünü belirleyebilir. “5.000 dolar seviyesi artık önemli bir seviye. Yukarıda 5.200 dolar seviyesi önemli. 5.200’ün üzerinde yeniden tarihi zirveler görebiliriz. Orada 5.800 hatta 6.000 dolar seviyelerine kadar yükselişler gelebilir.” Ancak Sarı, savaşın uzaması durumunda merkez bankalarının altın satışına yönelmesinin de fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

MERKEZ BANKALARI SATIŞ YAPABİLİR Ekonomist Sarı, son dönemde bazı ülkelerin rezervlerini kullanmaya başladığını ifade ederek bunun altın fiyatlarını aşağı çekebileceğini söyledi. “Merkez bankalarının bugünler için biriktirdiği ve savaş kaynağı olarak da altını bozdurmaya başlaması tabii altında daha ciddi satışları da beraberinde getirebilir.”

YATIRIMCIYA PORTFÖY UYARISI Altının uzun vadede hâlâ önemli bir güvenli liman olduğunu söyleyen Sarı, yatırımcıların portföylerini tek bir enstrümana bağlamaması gerektiğini vurguladı. “Altın portföyü çeşitlendirmek için güzel bir enstrüman. Portföyümüzün %20’si, %30’u kadar altın olarak belirleyebiliriz. Ama tamamen altında ve gümüşte bulunmak biraz riski arttırıyor.” Sarı’ya göre küresel piyasalar önümüzdeki birkaç ay boyunca belirsizlik ve stresli bir süreç yaşayabilir. Ancak dünya ekonomisinin yeni ve uzun soluklu bir savaşı kaldırabilecek durumda olmadığını söyleyen ekonomist, orta vadede daha pozitif bir tablo oluşabileceğini ifade etti. “Muhtemelen Mart, Nisan ortalarına kadar bir stres yaşayacağız, belirsizlik sürecini yaşayacağız. Ama daha sonra daha pozitif bir tablo olabilir diye düşünüyorum.”

Haberle İlgili Daha Fazlası