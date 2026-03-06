Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 8 takım netleşti. Futbolseverler şimdi gözlerini çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimine çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda A, B ve C gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen takımlar kesinleşti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ve en iyi iki grup üçüncüsü adını son 8 takım arasına yazdırırken, kura çekimiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A Grubu’nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu’nda Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor ve C Grubu’nda Beşiktaş ile Fenerbahçe ilk iki sırayı alarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan altı takıma, en iyi iki grup üçüncüsü olarak Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Corendon Alanyaspor da katıldı. Böylece Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde mücadele edecek 8 takım netleşmiş oldu.

C Grubu’nda 6 puan toplayarak üçüncü olan Erzurumspor FK ise en iyi grup üçüncüleri sıralamasında ilk ikiye giremediği için turnuvaya veda etti. Bu sonuçla birlikte kupada çeyrek finale yükselen takımlar kesinleşirken, kura torbaları da belirlendi.

ZTK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAAT KAÇTA 2026?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak kura çekimiyle birlikte son 8 turundaki eşleşmeler netleşecek.

Çeyrek final karşılaşmaları ise federasyonun sezon takvimine göre 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu turda seri başı olan takımlar kendi sahasında mücadele edecek. Kura tarihine ilişkin tarih henüz açıklamadı. Resmi duyuru için TFF'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA TORBALARI

Seri başı takımlar

Galatasaray

Samsunspor

Beşiktaş

TÜMOSAN Konyaspor

Seri başı olmayan takımlar

Trabzonspor

Corendon Alanyaspor

Natura Dünyası Gençlerbirliği

Fenerbahçe

