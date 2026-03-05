TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak kura çekimi tarihi takip ediliyor. Projede kura çekimine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlanırken, gözler kura çekimi tarihine çevrildi.

Yüzyılın Konut Projesi olarak duyurulan 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek konutlar için kura süreci gündeme geldi. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre projeye başvuran vatandaşlar arasından kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

ÇORUM TOKİ KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da yapılacak konut projelerine ilişkin kura süreci öncesinde yeni bir duyuru yapıldı. TOKİ tarafından yayımlanan listede, başvurusu kabul edilen adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ait bilgiler TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar listeleri kontrol ederek kura sürecine dahil olup olmadıklarını öğrenebiliyor.

500 BİN KONUT ÇORUM KURASI BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Çorum TOKİ kurasına katılmaya hak kazananların isim listesi açıklandı! Çorum TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇORUM TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çorum’da yapılacak TOKİ kura çekiminin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak kura çekiminin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Kongre Salonu’nda gerçekleştirileceği duyuruldu.

TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından kura tarihi ve saat bilgileri netlik kazanacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve hak sahipleri çekiliş sonucunda belirlenecek.

ÇORUM TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Merkez - 1200 konut

Alaca - 300 konut

Bayat - 200 konut

İskilip - 300 konut

Kargı - 63 konut

Laçin - 26 konut

Mecitözü - 28 konut

Osmancık - 300 konut

Sungurlu - 400 konut

Uğurludağ - 50 konut

