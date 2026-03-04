GDZ İzmir elektrik kesintisi listesi açıklandı! 4-5 Mart İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İzmir’de planlı elektrik kesintileri, bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından paylaşılan planlı kesinti listesinde 4-5 Mart tarihlerinde elektrik verilemeyecek ilçe, mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar duyuruldu.
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., İzmir genelinde yürütülen şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerine ilişkin yeni listeyi yayımladı. Açıklanan programa göre 4 ve 5 Mart 2026 tarihlerinde birçok ilçede belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İZMİR'DE HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?
GDZ Elektrik tarafından paylaşılan planlı kesinti programına göre İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanıyor. Açıklanan listede 4-5 Mart tarihleri arasında Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla gibi çok sayıda ilçede planlı kesintiler yer alıyor.
GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Aliağa elektrik kesintisi:
5 Mart 10.00 - 13.00 B. Hayrettin Paşa, Fatih ve Bozköy mahalleleri
5 Mart 10.00 - 16.00 Bozköy Mahallesi ve çevresindeki sokaklar
Balçova elektrik kesintisi:
5 Mart 08.00 - 08.59 Korutürk, Bahçelerarası ve İnciraltı mahalleleri
5 Mart 09.00 - 17.00 İnciraltı Mahallesi
Bayraklı elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 14.00 Postacılar ve Soğukkuyu mahalleleri
4 Mart 09.00 - 15.00 Muhittin Erener ve Çiçek mahalleleri
5 Mart 10.00 - 13.00 Manavkuyu Mahallesi
5 Mart 14.00 - 17.00 Osmangazi ve Manavkuyu mahalleleri
Bergama elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 15.00 Kapukaya Mahallesi
4 Mart 10.00 - 12.00 Dağıstan Mahallesi
4 Mart 11.00 - 17.00 Bozyerler ve Zeytindağ mahalleleri
4 Mart 13.00 - 17.00 Eğrigöl ve Karahıdırlı mahalleleri
5 Mart 11.00 - 17.00 Ayvatlar Mahallesi
Bornova elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 15.00 Gökdere Mahallesi
5 Mart 09.00 - 15.00 Gökdere Mahallesi
Buca elektrik kesintisi:
5 Mart 09.00 - 13.00 Menderes Mahallesi
5 Mart 09.00 - 16.00 Yıldızlar Mahallesi
Çiğli elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 15.00 Şirintepe, Yakakent, Köyiçi ve Güzeltepe mahalleleri
5 Mart 09.00 - 15.00 Güzeltepe, Yakakent ve Şirintepe mahalleleri
5 Mart 13.00 - 17.00 Aydınlıkevler Mahallesi
Dikili elektrik kesintisi:
4 Mart 10.00 - 16.00 Deliktaş, Çandarlı ve Demirtaş mahalleleri
5 Mart 10.00 - 16.00 Salihler Mahallesi
Foça elektrik kesintisi:
4 Mart 10.00 - 16.00 Yenibağarası Mahallesi
5 Mart 09.00 - 15.00 Hacıveli, Kemal Atatürk, Yeniköy ve Ilıpınar mahalleleri
Gaziemir elektrik kesintisi:
5 Mart 09.00 - 10.00 Irmak ve Zafer mahalleleri
5 Mart 09.00 - 17.00 Zafer Mahallesi
4-5 MART İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Güzelbahçe elektrik kesintisi:
09.00 - 15.00 Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahalleleri
Çeşme elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 15.30 Ovacık ve Musalla mahalleleri
5 Mart 07.00 - 09.00 Çakabey, Musalla ve Ovacık mahalleleri
5 Mart 10.00 - 15.00 Reisdere, Ildır, Germiyan ve Şifne mahalleleri
Karabağlar elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 17.00 Kibar ve Günaltay mahalleleri
4 Mart 20.00 - 20.30 Devrim ve Abdi İpekçi mahalleleri
5 Mart 09.00 - 10.00 Uzundere ve Tırazlı mahalleleri
Karşıyaka elektrik kesintisi:
5 Mart 09.00 - 16.00 Cumhuriyet, Örnekköy ve İmbatlı mahalleleri
5 Mart 10.00 - 16.00 Bahçelievler Mahallesi
Kiraz elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 17.00 Suludere ve Aydoğdu mahalleleri
4 Mart 09.30 - 17.30 Çayağzı, Karaburç, Sarıkaya ve Altınoluk mahalleleri
4 Mart 10.30 - 13.30 Hisar, Yeni ve Kırköy mahalleleri
5 Mart 09.00 - 17.00 Suludere Mahallesi
5 Mart 09.45 - 17.45 Ahmetler, Karabulu, Örencik ve Umurlu mahalleleri
Menderes elektrik kesintisi:
4 Mart 10.00 - 17.00 Gölcükler Mahallesi
5 Mart 09.00 - 16.00 Özdere Cumhuriyet Mahallesi
Menemen elektrik kesintisi:
4 Mart 10.00 - 16.00 Günerli ve 85. Yıl Cumhuriyet mahalleleri
5 Mart 09.00 - 14.00 Gazi Mustafa Kemal, 85. Yıl Cumhuriyet ve İnönü mahalleleri
5 Mart 10.00 - 13.00 Hatundere, Mermerli ve Yahşelli mahalleleri
5 Mart 13.00 - 16.00 Ulus Mahallesi
Ödemiş elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 15.30 Kışla, Ertuğrul, Türkönü ve Yolüstü mahalleleri
4 Mart 09.30 - 15.30 Cevizalan Mahallesi
5 Mart 09.00 - 17.00 Ovakent ve Konaklı mahalleleri
Seferihisar elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 16.30 Düzce, Turgut ve Ulamış mahalleleri
Tire elektrik kesintisi:
5 Mart 09.00 - 15.00 Adnan Menderes ve İhsaniye mahalleleri
5 Mart 10.00 - 16.00 Fatih, İbni Melek ve Turan mahalleleri
Torbalı elektrik kesintisi:
5 Mart 09.00 - 15.30 Sağlık, Taşkesik ve Muratbey mahalleleri
Urla elektrik kesintisi:
4 Mart 09.00 - 15.00 Yaka, Yeni, Altıntaş ve Sıra mahalleleri
5 Mart 10.00 - 16.00 Kalabak Mahallesi