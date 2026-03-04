Akaryakıt fiyatlarında beklenen sert artışla ilgili kritik gelişme sonrası ''Motorin zammı iptal mi oldu?'' sorusu gündeme getirildi. Küresel petrol piyasalarında son günlerde görülen hızlı yükselişin ardından motorine yapılması planlanan yüksek oranlı zam için kamuoyunca araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Gece yürürlüğe girmesi beklenen 6,69 TL’lik motorin artışı için vatandaşlar ''Motorin zammı iptal mi oldu?'' sorusunu yöneltti. Yaşanan Orta Doğu kriziyle beraber brent petrol fiyatları hızla artış gösterirken gözler benzin ve motorin zammına çevrilmişti.

MOTORİN ZAMMI İPTAL Mİ OLDU?

Akaryakıt fiyatlarına yönelik beklenen yüksek artışla ilgili son dakika gelişmesi dikkat çekti. Küresel petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrası motorin grubuna gece yarısından itibaren yansıtılması planlanan 6,69 TL’lik artış iptal edildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Söz konusu düzenlemenin yalnızca gaz yağı ürünlerine uygulanacağı belirtildi.

BENZİN ZAMMI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle benzin grubunda da artış beklentisi oluşmuştu. Benzinin litre fiyatına 2,50 TL zam yapılması gündeme gelmişti. Ancak motorine gelecek zammın iptal edildiği bilgisi paylaşılıldı.

AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı kısa sürede 70 dolar seviyesinden 83 dolara kadar yükseldi. Küresel enerji piyasalarındaki yoğun hareketlilik Türkiye’de pompa fiyatlarına zam beklentisini beraberinde getirdi. Motorin zammı iptal edilirken genel akaryakıt fiyatlarında bir yükselişin söz konusu olup olmayacağı süreç içerisinde netleşecek.



