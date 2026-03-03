İran’ın “Hürmüz Boğazını kapatma” kararının ardından piyasalar, bunun “ne kadar süreceği” ya da “ne derece uygulanabilir” olduğuna odaklandı. Brent petrolün varil fiyatı 80 dolara yakın denge arayışını sürdürürken; küresel finans kuruluşlarından gelen uyarılarda, en kötü senaryoda 200 dolara varabilecek risklere dikkat çekiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da savaş devam ederken, dikkatlerin çevrildiği Hürmüz Boğazı ile ilgili korkulan risk gerçek oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını, su yolundan geçmeye çalışan her geminin ise ateş altına alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yüzde 20’sinin gerçekleştiği kritik bir geçiş noktası olarak bilinirken, dikkatler şimdi petrol fiyatlarında çevrildi.

3 MART 2026 PETROL FİYATI

Haftanın ilk işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı en yüksek 82,37 doları test etmişti. Kapanış ise %6,67 primle 78,08 dolardan gerçekleşti.

Hürmüz Boğazı ile ilgili son dakika gelişmesinin ardından petrolde yükseliş bugün de sınırlı da olsa devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 79,80 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, fiyatlar şimdilik dün test edilen zirve seviyenin altında konumlanıyor.

Küresel piyasalarda dikkatler şimdi, Hürmüz Boğazının ne kadar kapalı olacağına ve bu kararın “ne derece uygulanabilir” olduğuna odaklandı.

JP MORGAN’DAN PETROL TAHMİNİ

JP Morgan Emtia Araştırmaları Başkanı Natasha Kaneva, bu savaşın tarihte ilk defa Boğaz’dan geçen gemi trafiğinin “neredeyse tamamen durmasına yol açtığını” söyledi.

Bu durumun, Körfez ülkelerinden sevkiyat gerçekleşmeyeceği için depolama kapasitesinin tamamen dolmasına ve bölgede üretimin durmasına kadar varabileceği riskine dikkat çeken Kaneva; üç haftadan uzun sürebilecek bir savaş halinde, bu senaryonun petrol fiyatlarını 120 dolara taşıyabileceğini söyledi.

200 DOLAR SENARYOSU!

Deutsche Bank Araştırma Analisti Michael Hsueh ise kötü senaryoda, Orta Doğu'daki ABD-İran gerilimlerinin fiyatlar üzerinde “dramatik etkileri” olabileceği konusunda uyarıyor. Michael Hsueh; İran’ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatması ve bunun uzun süreli bir belirsizliğe yol açması halinde, Brent petrol fiyatının da 200 dolara kadar yükselme riskine dikkat çekti. Orta ölçekli ve daha sınırlı ancak ciddi bir çatışma senaryosunda ise Michael Hsueh, fiyatların 120-130 dolar bandına çıkabileceğini öngörüyor.

MORGAN’DAN YUKARI REVİZE

Morgan Stanley de ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar ve Tahran'ın da bölge genelindeki misilleme ataklarının ardından petrolde fiyat beklentisini yukarı revize etti. Piyasaların, Orta Doğu kaynaklı arz ve teslimat güvenilirliğini fiyatlamaya başladığına dikkat çeken Morgan Stanley analistleri, 2026 yılı ikinci çeyreği için Brent petrol fiyat tahminini 80 dolara çıkardı. Bankanın çnceki tahmini varil başına 62,5 dolar seviyesinde bulunuyordu.

