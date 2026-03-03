Financial Times’ın aktardığına göre İsrail ve CIA, Tahran’daki Pasteur Caddesi çevresini adım adım izledi. İran’ın başkentindeki çok sayıda trafik kamerası yıllar önce siber operasyonla ele geçirildi. Yapay zeka destekli analizlerle güvenlik ekibinin günlük rutinleri çıkarıldı, cep telefonu hatları operasyon günü devre dışı bırakıldı.

İngiliz basını Financial Times, İsrail ve CIA’nin İran lideri Ali Hamaney’e yönelik suikast öncesi yıllarca süren istihbarat operasyonunu yazdı. Tahran’daki trafik kameralarının hacklenmesinden cep telefonu blokajına kadar tüm detaylar tek tek ortaya çıktı.

OPERASYON NASIL BAŞLADI?

CIA ve Mossad Tahran’daki Pasteur Caddesi çevresi adım adım izlendi. İran’ın başkentindeki neredeyse tüm trafik kameraları yıllar önce hacklenmişti.

Görüntüler şifrelenerek Tel Aviv ve güney İsrail’deki sunuculara aktarıldı. Böylece Hamaney’in koruma ekibi ve üst düzey yetkililerin hareketleri gerçek zamanlı takip edildi.

Zaman geçtikçe bir kamera, korumaların kişisel araçlarını park ettiği alanı tespit etti.

Yapay zeka desteğiyle karmaşık algoritmalar, bu güvenlik görevlilerinin dosyalarına adresleri, görev saatleri, işe giderken kullandıkları rotalar ve en önemlisi, genellikle kimi korumak ve taşımakla görevlendirildikleri gibi ayrıntılar ekledi. İstihbarat görevlilerinin "hayat düzeni" olarak adlandırdığı şeyi oluşturdu.

YAPAY ZEKA VE ALGORİTMALAR DEVREDE

İsrail’in 8200 birimi, Mossad ve askeri istihbarat tarafından toplanan veriler milyarlarca veri noktası üzerinden de analiz edildi. Sosyal ağ analizi yöntemi kullanıldı. Karar merkezleri belirlendi, yeni hedefler belirlendi.

Tüm veriler günlük brifinglere dönüştürüldü.

Yüzlerce farklı istihbarat akışından biri olan gerçek zamanlı veri kaynağı, İsrail ve CIA'nın 86 yaşındaki Hamaney'in Cumartesi sabahı tam olarak saat kaçta ofisinde olacağını ve ona kimlerin eşlik edeceğini belirleyebilmesinin tek yolu değildi.

CIA sahada doğrudan istihbarat sağlayan bir İran ajanı buldu. Söz konusu kaynak Hamaney’in Cumartesi sabahı Pasteur Caddesi yakınındaki ofisinde toplantı yapacağını doğrulamıştı.

CEP TELEFONLARI MEŞGULE DÜŞÜRÜLDÜ

Operasyon günü İsrail, Pasteur Caddesi çevresindeki yaklaşık bir düzine cep telefonu kulesi bileşenini bozdu. Sokakta yapılan aramalar meşgul sinyali verdi. Hamaney ve güvenlik ekibi dış dünyadan izole edildi. Uyarıların ulaşması engellendi.

Aynı anda hacklenen trafik kameraları üzerinden konvoy hareketleri izlendi. Sıra dışı trafik düzeni ve operasyon için uygun zaman aralığı tespit edildi.

İsrailli bir istihbarat yetkilisi, "Tahran’ı Kudüs’ü tanıdığımız gibi tanıyorduk. Bir yeri büyüdüğünüz sokak kadar iyi tanırsanız, yerinde olmayan tek bir şeyi fark edersiniz" dedi.

30 HASSAS MÜHİMMAT ATEŞLENDİ

İsrail jetleri uzun menzilli "Sparrow" füzeleri kullandı. Bu mühimmatın 1.000 kilometreden fazla mesafeden küçük hedefleri vurabildiği aktarıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık 30 hassas mühimmat ateşlendi.

NEDEN SABAH SALDIRI OLDU?

CIA ve İsrail, Ali Hamaney’in Cumartesi sabahı Pasteur Caddesi yakınındaki ofisinde toplantı yapacağını netleştirdiğinde tablo değişti. İran’ın üst düzey liderlerinin çoğunun aynı noktada bulunması, operasyon için kritik bir fırsat sundu.

Planlamayı yapan ekipler, savaş başladıktan sonra bu isimlere ulaşmanın çok daha zor olacağını değerlendirdi. İranlı yetkililerin İsrail bombalarına dayanıklı yeraltı sığınaklarına inerek hızla kaybolabileceği hesaplandı.

YILLARA YAYILAN STRATEJİ

Financial Times’a konuşan altıdan fazla mevcut ve eski İsrail istihbarat yetkilisi, Hamaney’in öldürülmesinin yalnızca teknolojik değil siyasi bir karar olduğunu söyledi:

"Onun sığınağında olmaması alışılmadık bir durumdu, iki sığınağı vardı ve eğer orada olsaydı, İsrail sahip olduğu bombalarla ona ulaşamazdık. Hamaney’in öldürülmesi yalnızca teknolojik değil siyasi bir karar oldu"

2001 yılında dönemin Başbakanı Ariel Sharon Mossad’a İran’ı öncelik haline getirme talimatını vermişti.

O günden bu yana İran’ın nükleer programına yönelik sabotajlar, bilim insanlarına yönelik suikastlar ve bölgedeki vekil güçlere karşı operasyonlar yürütüldü.

Haziran 2025’teki 12 günlük savaşta bir düzineden fazla İranlı nükleer bilim insanı ve üst düzey askeri yetkili açılış saldırısında dakikalar içinde öldürüldü. İran’ın hava savunma sistemleri siber saldırılar ve hassas mühimmatla devre dışı bırakıldı.

