İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi’nde su sirkülasyonunu artırmak amacıyla yürüttüğü dip tarama çalışmalarında 1 milyon ton çamur tahliye etti. Aralık 2024’te başlayan ve özellikle Bostanlı ile Çiğli aksında yoğunlaşan çalışmalarda, deniz tabanı eksi 4 metre derinliğe ulaştırılıyor. Toplam 4 milyon ton sedimentin çıkarılmasının hedeflendiği operasyonla, kuzey aksındaki sığlaşmanın önüne geçilmesi ve deniz ekosisteminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

