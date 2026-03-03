Anadolu Ajansı
Türkiye Kupası: Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4'üncü ve son haftasında 4 Mart Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Özetle
Kaydet
Spor 52 dk önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda 4 Mart Çarşamba günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
- Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını Hakan Ülker yönetecek.
- Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasında Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
- Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının hakemi Kadir Sağlam olacak.
- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor müsabakasını Melih Aldemir yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Mart Çarşamba günü yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Antalyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran penaltı pozisyonu: Açık, bariz, net, tartışmasız
Bizi Takip Edin
YORUMLAR