Dün ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçağı, Kuveyt'in kuzeyinde Irak sınırına yakın bir bölgede düşürülmüş, ABD'li pilot ise fırlatma koltuğu sayesinde sağ olarak kurtulmuştu. Sosyal medyada servis edilen yeni görüntülerde, ABD'li pilotun, paraşütle iniş yaptıktan sonra Kuveytli bir sivilin karşısında diz çöktüğü ve ardından bir aracın bagajına konularak götürüldüğü görüldü. O görüntüler binlerce kez tıklanarak gündem oldu.

İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sürerken İran da misilleme saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor. Dün ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'in kuzeyinde Irak sınırına yakın bir bölgede düşürüldü. Fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtulan savaş uçağı pilotu, inişi yaralı halde gerçekleştirdi.

Düşen uçaktan sağ kurtulmuştu: ABD’li pilotun Kuveytlilerin önünde diz çöktüğü anlar gündem oldu

Pilotun paraşütle indiği anlar sosyal medyada binlerce kez tıklanarak hızla yayıldı.

KUVEYTLİ SİVİLİN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Görüntülerde, pilotun yere indiği alanda Kuveytli bir sivilin elinde sopa tutarak pilota diz çökmesi, ellerini havaya kaldırması ve teslim olması yönünde işaret ettiği görüldü. Teslim olan pilot, bir aracın bagajına konularak Kuveytli siviller tarafından götürüldü.

ABD tarafı olayı 'muhtemel dost ateşi' olarak değerlendirirken, İran medyası uçağın kendi füzeleriyle vurulduğunu iddia etti. ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik koordineli hava saldırıları başlattı. Saldırılarda İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil üst düzey isimler hayatını kaybetti ve İran misilleme olarak ABD üslerini hedef aldı. İran, Körfez bölgesindeki ABD üsleri, özellikle Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Umman'daki üslere saldırmaya devam ediyor.

