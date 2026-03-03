Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin şubatta 553,4 milyon dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış kaydettiğini açıkladı. Ocak-şubat döneminde ise ihracat 1 milyar 107 milyon dolara ulaşarak yüzde 35,1 yükseldi. Görgün, bu performansın yüksek teknoloji ve katma değerli üretimden kaynaklandığını belirterek, ihracatın daha da artırılmasında kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayisinin şubat ayında ihracat artışını sürdürdüğünü ifade ederek dikkat çeken açıklamalara imza attı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 27 ARTTI

Savunma ve havacılık sanayisinin 2026 yılı şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış kaydettiğini aktaran Görgün, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACAT PERFORMANSIMIZI DAHA İLERİ TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansımasıdır. Artan uluslararası işbirlikleri, çeşitlendirilmiş pazar yapımız ve güçlü üretim altyapımız ile önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha ileri taşımaya kararlıyız. Savunma ve havacılık sanayimizin bu başarısında emeği bulunan tüm şirketlerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

