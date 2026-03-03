3 Mart 2026 Salı günü Türkiye genelinde kaydedilen sarsıntılar, vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Gün içinde hissedilen depremlerin ardından arama motorlarında “Son deprem nerede oldu?”, “Kaç büyüklüğünde deprem oldu?” ve “AFAD son depremler listesi” sorgulanıyor.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen irili ufaklı sarsıntılar, 3 Mart itibarıyla yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Hissedilen depremler sonrası gözler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün paylaştığı resmi verilere çevrildi.

DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

3 Mart 2026 tarihinde gün boyunca Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı büyüklüklerde depremler kaydedildi. Özellikle küçük ve orta şiddetteki sarsıntılar sonrası vatandaşlar yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını kontrol etmek için resmi kaynaklara yöneldi. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan listelerde depremin büyüklüğü (ML), merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati ayrıntılı şekilde yer alıyor. Dün akşam 17.52'de Malatya'da meydana gelen deprem 4.3 büyüklüğünde kaydedilmişti.

3 Mart 2026 Salı günü saat 11.52'de Akdeniz açıklarında 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Mart 2026 son depremler listesi

3 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

3 Mart 2026 AFAD son depremler listesi:

3 Mart 2026 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi:

