Okan Buruk'u pişman etti: Singo'dan 'büyük ders'

Galatasaray, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda son 16 takım arasına kaldı. Ancak bu başarının haklı gururunu tam anlamıyla yaşayamıyor.

Ali Sami Yen'deki 5-2'lik resitalden sadece bir hafta sonra 72 dakika bir kişi eksik mücadele veren Juventus karşısında 3-2'lik yenilgi ve sergilenen oyun siyahla beyaz kadar derin farklar taşıyor.

İtalya'da Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

'Galatasaray finale gider' denirken...

3 gol avantajına rağmen Torino'da sürpriz şekilde 120 dakikada tamamlanan play-off için en gerçekçi yorumu Okan Buruk yaptı: İstanbul'daki maça baktığınızda, 'Galatasaray finale gider' dersiniz. Rövanşa baktığınızda ise 'Galatasaray hiçbir yere gidemez' dersiniz.

"Rakibimizin 11'e 10'da karşın kurduğu üstünlükten dolayı soyunma odasında çok mutlu olamadık. Bu da bize çok önemli, büyük bir ders oldu" açıklamasında geçen itiraf önemli.

Okan Buruk, Juventus rövanşında sergilenen futboldan memnun değil.

Sağ bek, stoper, 6 numara Singo

Ara transfer döneminde zenginleşen kulübeye rağmen her değişiklikle biraz daha geriye giden sarı-kırmızılılar adına en büyük katkı 103'te oyuna giren Wilfried Singo'dan geldi.

Sara'nın yerine 72'de maça dahil olan İlkay Gündoğan, Juventus'un son golünden sonra Icardi ile değişen Lemina, sakatlanan Torreira derken, orta sahada hamlesi kalmayan Buruk, öne sağ bek, sonra stoper oynattığı Singo'ya ilk defa 6 numara görevi verdi.

Fildişi Sahilli futbolcu, fizik gücü ve atletizmini yerinde kullanırken, süre aldığı kısıtlı dakikada yan pas - geri pas yapan arkadaşlarının aksine dikine oyunuyla takımı ileri taşıdı. Galatasaray, maça kopartan ikinci golü bu sayede buldu.

Galatasaray, 30,7 milyon euro bonservis ödediği Wilfried Singo ile 5 yıllık kontrat yaptı.

İki farklı Okan Buruk!

Singo'nun performansı sonrası Okan Buruk'un geçmişte yaptığı açıklama akıllara geldi. 6 Eylül 2025'te NOW Spor canlı yayınına katılan Galatasaray'ın hocası, "Singo'yu orta alanda, savunmanın önünde düşünür müsünüz?" sorusu üzerine çok net ifadelerle bu seçeneğe kapıyı kapatmıştı.

Ne demişti Buruk?

"Yok, orta alanda düşünmüyorum. Mesela Akanji (yaz transfer döneminde uzun süre gündemdeydi) onu oynayabilirdi. Bizde Lemina gibi o rolde çok iyi bir oyuncu var. Direkt olarak savunma özellikli bir futbolcudan çok hem savunmayı yapan, hem topla iyi olan, hem de öne doğru gidebilen isimleri tercih edeceğiz. Orta sahada alternatifimiz o kadar çok ki. Kaan, Berkan, Torreira, Lemina, Sara ve İlkay da geldi. 6 tane orta sahada görev yapabilecek oyuncumuz var."

Bugün gelinen nokta ile 5 ay öncesi arasındaki fark düşündürücü. Nitekim aynı Buruk, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Singo'nun orta saha performansından memnun kaldım. Bundan sonra o bölgede kullanabileceğimiz opsiyon olarak ortaya çıktı" diyerek, bir anlamda kendini düzeltme gereği duydu.

Sara beklentilerin uzağında kaldı, sakatlanan Torreira maçı tamamlayamadı.

Yine orta saha, yeni hata

Bizzat Okan hoca tarafından Juventus maçı sonrası dillendirilen 'büyük ders', Singo düşüncesini de kapsıyor olsa gerek.

Geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik sınavlar öncesi yeni transferlerden Cuesta'yı yazıp, Lemina'yı liste dışı bırakan Buruk, AZ Alkmaar'a play-off'ta elenerek bu seçimin faturasını ödemişti. Şimdilerde yine orta alan kriziyle karşı karşıya kalan Galatasaray hocası, yeni hatasını da fark etmiş olmalı.