Galatasaray'ı durduran, Juventus'u kurtaran karar!

Ali Sami Yen'de 5'inde Galatasaray imzası bulunan 7 gollü Juventus müsabakası, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk ayağına damga vurdu.

Devre arasına 2-1 geride girmesine rağmen 11'e 11'lik bölümde dahi üstün olan temsilcimiz, 25 Şubat gecesi Torino'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj kazandı.

Gecenin özeti o soruda gizli

Premier Lig ekibi Tottenham'ı, 50 bini aşkın taraftarı önünde Kasım 2024'te hafızalara kazınan performansla deviren sarı-kırmızılılar, aynı adreste bu defa Serie A devi karşısında elde ettiği zaferin haklı gururunu yaşıyor.

Basın toplantısında Luciano Spalletti'ye yöneltilen ve İtalyan hocanın pek de hoşuna gitmeyen "Juventus'un en son ne zaman 5 gol yediğini hatırlıyor musunuz?" sorusu, 'gecenin özeti' niteliğinde her şeyi anlatıyor.

JUventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti

Galatasaray'a 'mecburi' fren!

Avrupa basınının "Galatasaray, Juventus'u perişan etti" tadında manşetlerle aktardığı Türk futbol tarihine geçen galibiyette gözden kaçmaması gereken çarpıcı bir detay var.

Çift maç eliminasyon sistemi uygulanan müsabakalarda tek golün ne kadar kritik olduğu düşünüldüğünde, Galatasaray-Juventus maçındaki ayrıntı büyük önem taşıyor.

Hollandalı Danny Makkelie, bir sakatlık ve bir oyuncu değişikliği sebebiyle dördüncü hakem Allard Lindhout'un 'en az 3 dakika uzatma' tabelası gösterdiği ilk yarıyı +3:27'de bitirdi. Hakem ekibi, Galatasaray'ın 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunu tek kaleye çevirdiği son bölümde aynı hassasiyeti göstermekten çekindi.

İlk yarıda Weston McKennie'nin topsuz alanda Roland Sallai'nin (Kenan Yıldız'a adım attırmadı) yüzüne yaptığı hareketi kartsız geçen Makkelie, Galatasaray'ın muhtemel 6'ncı golü bulup, işi rövanşa bırakmadan bitirebileceği uzatmalarda Juventus'u büyük bir iyilik daha yapmış oldu.

Roland Salklai - Kenan Yıldız

8 değişiklik, 1 dakika 45 saniye süren kırmızı kart, 2 dakika uzatma

İki takım, ikinci devrede 4 farklı bölümde toplam 8 değişiklik yaptı.

Galatasaray'ın hamlelleri: Abdülkerim Bardakcı (Dk. 77 Wilfried Singo), Ismail Jakobs (Dk. 83 Eren Elmalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 77 Mauro Icardi), Yunus Akgün (Dk. 70 Leroy Sane), Noa Lang (Dk. 83 Sacha Boey)

Juventus'un hamleleri: Khephren Thuram (Dk. 81 Fabio Miretti), Franscisco Conceiçao (Dk. 70 Filip Kostic), Kenan Yıldız (Dk. 81 Lois Openda)

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sadece Yunus ve Kostic'in değişiklikleri 50 saniyede tamamlandı.

54'üncü dakikada Victor Osimhen ile Federico Gatti arasındaki tartışma 35 saniye sürdü.

Juan Cabal'ın kırmızı kartı sebebiyle 66:07'de duran oyun, tam 1 dakika 45 saniye sonra 67:52'de başladı.

Danny Makkelie - Juan Cabal

80 saniyede 10 futbolcudan 25 pas ve kaçan gol

Tüm bunlara rağmen maçın son bölümüne 2 dakika eklendi.

Söz konusu bölümde ne mi oldu?

Dakika 89:59'da Wifried Singo, hava topu mücadelesinde Lois Openda'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Galatasaray faul kazandı.

Uzatmanın 28'inci saniyesinde Lucas Torreira faulü kullandı. +1:48'de gelişen tehlikeli atakta yine Uruguaylı oyuncunun kale önüne çevirdiği top savunmanın son andaki müdahalesiyle taca gitti.

Arada geçen 80 saniyede kaleci Uğurcan Çakır dışında sahada bulunan 10 Galatasaraylı futbolcu da topa dokundu. Bu süre boyunca toplam 25 pas da sarı-kırmızılılardan geldi.

UEFA'nın elit hakemi Makkelie, son düdüğü çaldığında maç saati 90+1:58'i gösteriyordu.