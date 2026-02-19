Hoş geldin!

Bugün takvimin en zarif, en güler yüzlü sayfasındayız. Ramazan-ı şerif ayının ilk günündeyiz.

Şükür kavuşturana…

Dünya telaşı hafifçe toparlanmaya başladı bugün içimizde. Sanki uzun ve yorgun bir kışın ardından kalplerimizin üzerine bir bahar güneşi doğdu. Gökyüzünden altın tozu gibi dağılarak bir sükûnet indi sokaklara. Sadece inananların hissedebildiği bir huzur ve saadet iklimi her yeri kapladı.

Rahmet yağmurlarını sele dönüştüren bu eşsiz ay, tövbeye muhtaç gönüllerin tesellisi, Allah’ın sonsuz rahmetinin tecellisi olarak geldi.

Hoş geldi, safa geldi...

Bu ay inananlar için çok güzel geçecek. Bir ömrün en güzel hatıraları sıraya girecek.

Her gece sahur vaktinde bütün bir ülke belki aynı sofrada değil ama aynı niyetin ve aynı teslimiyetin sarsılmaz halkasında birleşecek.

Gündüzler sabır ve tevekkülün imbiğinden geçecek. Akşamlar afiyet ve teşekkürle taçlanacak. Geceler ise ibadet ve tefekkürün nuruyla aydınlanacak.

Oruç, maneviyata aç ruhlar için besin değeri en bol gıda olacak bu ay. Akşam ezanı bir müjde gibi semada yankılandığında, farklı ülkelerde, farklı evlerde ve farklı dillerde aynı saadet yaşanacak. İftar sofraları, hasret kalınmış dost meclislerinin en lezzetli bahanesi olacak.

İftarın ağırlığı cami kubbelerinden taşan teravih bereketiyle dağılıp gidecek. Omuz omuza durmanın verdiği emniyet ve secdeye varan alınların huzuru, mahyaların gökyüzüne astığı nurdan gerdanlıkları daha çok parlatacak.

Gündüzü sabır, gecesi şükür vesilesi olan ramazan ayı her gün ayrı bir müjde verecek inananlara. Öldükten sonra da kazandırmaya devam eden yatırım fırsatlarıyla manevi dünyamız kalkınacak.

Kadir gecesinde gözyaşıyla ıslanmış dualar bütün kâinatı yıkayıp tertemiz yapacak. Rüzgârın esmeye çekindiği, bulutların dinlenmeye çekildiği bir sükûnet ve rahmet iklimi, günahkâr kulların ümidi, kurtuluş arayanların can simidi olacak.

Bu ay renkler daha parlak, yüzler daha aydınlık, selamlar daha içten olacak. Dünya telaşıyla kaskatı kesilen kalpler, sonsuzluğun ufkunda yumuşayacak. Ruhun çatlakları kaynamaya başlayacak.

Yardıma muhtaçlar daha çok hatırlanacak. Ramazan kolileri sadece erzak taşımayacak içinde. Her bir kolinin içinde komşusu açken tok yatamayanlar için bir mecburiyet, garip gönülleri ferahlatmak için büyük bir mesuliyet olacak.

Dilerim ki bu mübarek ay günahlarımızı temizlesin, ruhlarımızı hafifletsin ve takvim yapraklarının en mütebessimi olan bayram sabahına afiyetle ulaştırsın.

Çok şükür Ramazan-ı şerif ayına tekrar kavuştuk.

Mübarek olsun...

Salih Uyan'ın önceki yazıları...