ESMA ALTIN / ANKARA - Terörsüz Türkiye amacıyla kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 5 Ağustos 2025’te başlayan çalışmalarını dün tamamladı. Komisyonda oylanan Terörsüz Türkiye raporu, 47 evet oyu ile kabul edilirken, TİP ve EMEP ret oyu kullandı, bir de çekimser oy çıktı.

Komisyonda rapor yazım süreci tamamlanarak, süreçte ikinci aşamaya geçildi. Bundan sonra gözler yapılacak yasal düzenlemelere çevrildi. Ekler bölümleriyle 82 sayfaya ulaşan raporda, terör örgütü PKK’nın bütün unsurlarıyla silah bırakması ve kendini feshetmesi, yürütülen sürecin en kritik eşiği olarak değerlendirildi. Devletin güvenlik birimlerince yapılacak tespit ve teyidin ardından yeni bir hukuki ve siyasi dönemin başlayacağı belirtildi. Raporda ayrıca hazırlanması önerilen müstakil ve geçici yasa ile silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki durumlarının netleştirilmesi ve topluma yeniden kazandırılmalarının sağlanması hedefleniyor. Düzenlemelerin cezasızlık algısı oluşturmaması gerektiği vurgulandı.

Raporda, Bütünleşme veya Entegrasyon Yasası ile eş zamanlı demokratikleşme adımlarının atılması gerektiğinin altı çizildi. AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyumun hukuk devleti ilkesinin gereği ifade edildi. Yargılama ve infaz sistemiyle ilgili olarak, infaz mevzuatının evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda yeniden ele alınması, tutuklamanın istisna olması ilkesinin gözetilmesi gerektiği belirtildi. Şiddet içermeyen fiillerin terör suçu sayılmaması gerektiği kaydedilirken, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

DEM Parti, ‘Terörsüz Türkiye süreci’, ‘terör belası’ gibi kavramların kullanılmasına itiraz ederek rapora muhalefet şerhi düştü. CHP ise raporun kendilerini kapsamadığını iddia etti.

AF MAHİYETİNDE DEĞİL

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yaptığı konuşmada, raporun af mahiyeti taşımadığına dikkat çekti. Kurtulmuş “Rapor, af mahiyetinde algı üretecek başlıklardan uzak duran, hukuk düzeninin belirlilik ilkesini merkeze alan ve kamu vicdanının hassasiyetini gözeten yaklaşımın ana hatlarını ortaya koyarken, devlet aklı ile millet vicdanını koruyan demokratik iradenin aynı bütünlük içinde harekete geçtiğinde, toplumsal barışın kalıcı zeminini kurduğuna işaret etmektedir” diye konuştu

