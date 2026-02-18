Kaydet

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, para karşılığında sahte engelli raporu düzenleyen bir şebekeye yönelik dev operasyon gerçekleştirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, hastane ve kamu kurumlarındaki bağlantılarını kullanarak resmi belgede sahtecilik yapan 40 şüpheli yakalandı. Engellilere sağlanan vergi muafiyeti, maaş ve indirim gibi hakları usulsüzce kullanmak isteyenlerle iş birliği yapan şahısların bazı işlemleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

