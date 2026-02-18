SPOR SERVİSİ
Nottingham Forest, UEFA'nın yeni kuralını kullandı: Fenerbahçe maçları öncesi değişiklik
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Nottingham Forest, kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti. UEFA'nın Eylül 2025'te getirdiği kural gereği, uzun süreli sakatlık veya hastalık hallerinde kadrodan en fazla 1 oyuncunun değiştirilmesine izin veriliyor.
Nottingham Forest, sakatlanan kaleci John Victor'un yerine Stefan Ortega'yı UEFA kadrosuna ekledi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest, 29 yaşındaki Brezilyalı kaleci John Victor'un sezonu kapatmasına neden olan sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosunu güncelledi.
ORTEGA, UEFA LİSTESİNDE
Premier Lig kulübü, 1 Şubat'ta Manchester City'den transfer edilen 33 yaşındaki Alman file bekçisi Stefan Ortega'nın (Moreno) UEFA listesine eklendiğini duyurdu.
Matz Sels'in yerine Avrupa kadrosuna alınan Stefan Ortega, teknik direktör Vitor Pereira'nın görev vermesi halinde Fenerbahçe'ye karşı 19 Şubat ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarda forma giyebilecek.
