Altın fiyatlarıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Ons altın 5.595 dolar ile gram altın ise 7.811 liralık tarihi zirvesinin ardından sert bir düşüş yaşadı.

ALTINDA YÖN ARAYIŞI Şubat ayının ilk haftasında son 10 yılın en sert düşüşünü gerçekleştiren altın, yön arayışını sürdürüyor. Gram altın 7 bin liranın altında seyrederken, ons altın ise 5 bin dolar seviyesinin altında bulunuyor.



HSBC'DEN YATIRIMCILARA UYARI Yatırımcılar "Altın yükselecek mi düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, dünyaca ünlü banka HSBC'den dikkat çeken bir rapor geldi. Dev banka yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı.



2026'DA OYNAKLIK VURGUSU HSBC Kıdemli Değerli Metaller Analisti James Steel, 2026 yılında değerli metaller piyasasını oynaklığın tanımlayacağını bildirdi.

ALTIN, ABD TAHVİLLERİNE BEKLENEN TEPKİYİ VERMEDİ Steel, altının son dönemde ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki düşüşe beklenen tepkiyi vermediğine dikkat çekti. Steel, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin %4.30 seviyelerinden %4.00 seviyesine kadar gerilemesine rağmen altın fiyatlarının bu duruma duyarsız kalmasını, 2022 yılında değişen piyasa dinamiklerine bağladı.

ALTIN REEL FAİZLERE ESKİSİ KADAR HASSAS DEĞİL Geleneksel olarak altın ile tahvil faizleri arasındaki ters korelasyonun bozulduğunu ifade eden analist, altının artık reel faizlere karşı eskisi kadar hassas olmadığını vurguladı.



PİYASADAKİ YAPISAL DEĞİŞİMİN NEDENLERİ Piyasadaki bu yapısal değişimin temel nedenleri olarak artan perakende alımları, yükselen jeopolitik riskler ve merkez bankalarının yoğun altın alımları gösterildi. Steel, özellikle merkez bankalarının dolar riskini azaltmak amacıyla altına yönelmesinin, alım miktarlarını son 10 yılın ortalamasının iki ila üç katına çıkardığını belirtti.



ALTINDA FED ETKİSİ Kevin Warsh'un Fed için aday gösterilmesinin faizler ve altın üzerindeki etkisine de değinen Steel, merkez bankasının bağımsızlığını korumasının kritik olduğunu ifade etti. Bağımsızlığa yönelik herhangi bir tehdidin altın fiyatlarını doğrudan yükselteceği öngörüsünde bulundu.



2026 DALGALANMA YILI OLACAK Altın piyasasına yeni sermaye girişlerinin olduğunu ve Ocak ayında parabolik bir ralli yaşandığını hatırlatan Steel, bu tür hızlı yükselişlerin oynaklığı beraberinde getirdiğini söyledi. Steel, 2026 yılı için "volatilite" kelimesinin altın piyasasında bir gösterge olacağını sözlerine ekledi.

ALTINDA SERT FİYAT HAREKETLERİ BEKLENİYOR Fed politikaları ve ABD doları riskinin talebi şekillendirmeye devam ettiğini belirten Steel, yatırımcıları sert fiyat hareketlerinin beklediğini vurguladı. Steel, sert fiyat hareketlerine karşı yatırımcıyı temkinli olmaya çağırdı.



