İnsafınız kurusun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşından bu yana Afrika, Orta Asya, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle yaptığı ziyaret ve görüşmeler sonunda; Nijerya ile 5 milyar dolar, Özbekistan ile 5 milyar dolar, Suudi Arabistan ile 10 miyar dolar, Sırbistan ile 5 milyar dolar, Yunanistan ile 10 milyar dolar, Mısır ile 15 milyar dolar olmak üzere savunmadan, teknolojiye kadar ticaret hacmini tam 50 milyar dolara çıkaracak onlarca anlaşmaya imza attı, daha doğrusu attırdı...

Türkiye Erdoğan’ın liderlik dehası ile bölgesinin en güçlü ülkesi hâline geldi. Artık kimse bize sormadan karar alamıyor. Erdoğan’ın diplomasi ustalığına herkes şapka çıkarıyor. Cumhurbaşkanı kapıyı açıyor, bakanlar imzaları atıyor, iş dünyası bayram ediyor. Türkiye’ye sipariş yağıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi, 157 değerini aldı.

Hükûmetin atom karıncası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra-New York arasında mekik dokuyarak dev sermaye sahiplerine ekonomik programı anlatıyor, ülkemize yatırıma davet ediyor. Bu çağrılar sonunda 2025’te ülkemize 13,1 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. Bu yıl bu rakam 20 milyar doları geçecek. Peki bu nasıl oluyor? Ekonomik güven sayesinde. Bugün hiç kimse inanmadığı bir ülkeye 1 dolar yatırmaz. 5 yıllık ülke risk primi 212 düzeyine inmiş durumda. Yıkıcı çevrelerin ağızlarına aldığı ekonomik kriz lafını bir zamanlar hasbelkader AK Parti saflarında yer alan bazı insafsızlar da diline doluyor. 11 şehrimizi yerle bir eden deprem felaketinin yaralarının 2 yılda nasıl sarıldığını, 455 bin konutun nasıl tamamlandığını 2023-2025 döneminde merkezî bütçeden yapılan toplam 91,5 milyar dolarlık harcamanın nasıl gerçekleştirildiğini görmüyorlar. Bu kadar büyük harcamaya rağmen tüketici enflasyonu dünyanın hayranlıkla izlediği ekonomik programın başarılı uygulamaları sayesinde yüzde 30,65, üretici enflasyonu 27,17 ile son 50 ayın en düşük seviyesine inmiş durumda. İşsizlik oranı yüzde 7,7 ile 12 yılın dibinde...

Türkiye’de ekonomik kriz yok. Hazımsızlık var. Çekememezlik var. Siz krizde olan ülke görmek istiyorsanız İran’a bakın! Evet ülkemizde her zaman her devirde ekonomik sıkıntı yaşanmıştır. Hayat pahalılığı vatandaşın sırtında daima ağır bir yük olmuştur. Fakat herkes öyle veya böyle bunu taşıyabiliyor… Eşiyle birlikte çalışarak çocuğunu okula gönderebiliyor. Evinin ihtiyaçlarını görebiliyor. Borçlanıyor, ama borcunu ödeyebiliyor. Şu gerçeği kafanızdan hiç çıkarmayın! Herkesin hayat seviyesi aynı olmaz, olamaz, hiçbir zaman da olmamıştır. Fakir de vardır, orta hâlli de vardır zengin de vardır. Bu kuralı kimse değiştiremez, kabul eden huzurlu bir hayat sürer, isyan eden hiçbir şey kazanamaz...

Son sözüm, gecesini gündüzüne katıp halka hizmette yarışan hükûmet üyelerini, gündemde kalmak için, tutarsız, yetersiz bilgilerle eleştirenlere dost görünen posası çıkmışlara: İnsan ekmek yediği yere ihanet etmez. Yazıklar olsun. İnsafınız kurusun e mi!..

Necmettin Batırel'in önceki yazıları...