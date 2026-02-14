Gel de alma!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, yılın ilk enflasyon raporu Borsa İstanbul’u şaha kaldırdı. Başkan mart toplantısında indirim hızını artırmak için daha yüksek bir eşik öngördüğünü açıkladığı için önümüzdeki ay 100 baz puanlık bir indirim ihtimali güçlendi... Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 133 milyar 808 milyon lira artarak 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liradan 23 trilyon 721 milyar 831 milyon liraya yükseldi.

Enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü güncellemeye rağmen Merkez Bankasının şeffaf iletişimi ve sıkı para politikasını koruyacağına yönelik vurgusu, bankaları coşturdu. Endeks yeni tarihî zirvesine ulaştı. 300 milyar liraya dayanan günlük işlem hacmi de rekor düzeyde. Enflasyon tahminlerinin yukarı revize edilmesi, normal şartlarda piyasalarda algılanır, ancak Merkez Bankasının gerçekçi bir görünüm sunması ve faiz indirimlerinde aceleci davranılmayacağı mesajı, özellikle yabancı yatırımcı nezdinde güven arttıran bir gelişme oldu. Yabancı yatırımcı 10 haftadan beri aralıksız hisse senedi ve tahvilde pozisyon açıyor. 6 Şubat haftasında da 134,3 milyon dolarlık hisse, 150 milyon dolarlık da tahvil aldı.

İngiliz devi Barclays bile BİST’e geldi. Borsa İstanbul bünyesindeki sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerine aracılık edecek... Londra merkezli küresel finans kuruluşunun girişi, yerli sermaye piyasalarının uluslararası finans sistemiyle uyumunu destekleyen çok önemli bir adım... Şirketin faaliyetleri, piyasadaki işlem hacmine ve aracı kurumlar arasındaki rekabete katkı sağlayacak. Küresel ağa sahip bir kurumun doğrudan Türkiye'de faaliyete başlaması, uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul'a yönelik ilgisini ve finansal güvenin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Merkez Bankasının faiz indirim adımlarını düşürmesi ihtimali bankacılık sektörü için olumlu algılandı. Yerli yatırımcılar banka mevduat hesaplarını bozarak hisse senetlerine yöneldi. Merkez Bankasının iyimser tonda yaklaşımının ve enflasyona mücadelede kararlılığını gösterecek şekilde bu sene için enflasyon ara hedefini yüzde 16'da sabit tutması görünümde etkili oldu. Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu sunumunda faizleri çok hızlı indirmeyeceğinin sinyalini verdi. 100 baz puanlık adımların daha da yükselmesi için henüz uygun zaman oluşmadığını söylemesi kredi faizlerinin yukarıda kalacak olmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da bankacılık sektöründe özel bir hareket yaşandı.

Enflasyonla mücadele ederken gelecek dönemde faiz indirimlerinin devam edecek olması, yabancı katılımının sürmesi, Merkez Bankası rezervlerinin kuvvetlenmeye devam edecek olması; şirketlere ve piyasalara olumlu yansıyacak unsurlar... Önümüzdeki dönemde endeks için 15.000-16.000 puan seviyeleri test edilirse 20 bin puan hedef olacak. Sıkı para politikasının devamında TL de değerli hâle gelecek, böylece kur riski azalacak. Merkez Bankasının dezenflasyon sürecine katkıda bulunmak için gerekli adımları atacağına yönelik güçlü tanımlamalar piyasaya güven verdi...

Borsa İstanbul iş dünyasının kalbidir. Şirketler bilançolarında yüksek kâr açıkladıkları için yoğun talep görüyor. Peki bu kazançlar nasıl artıyor? Güçlü taleple... Bakın bir şirketin hisse senedinin değeri artıyorsa varlık değeri de yükselir, yani büyür. Daha çok yatırım kararı alır, istihdam artar. Devletin vergi geliri çoğalır. Bütçedeki açık daralır. Hazine daha az ve daha düşük faizle borçlanır...

Borsanın kalıcı yükselişinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? “Gel de hisse alma!..”

